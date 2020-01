USA se usmířily s Francií. Spor okolo digitální daně je prozatím zažehnán | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Oběť číslo čtyři

Záhadný a málo prozkoumaný druh koronaviru má v Číně již čtvrtou oběť. Je jí 89letý muž, který byl v sobotu hospitalizován kvůli vážným potížím s dýcháním. Zemřel v neděli. Čínské úřady oznámily, že počet potvrzených případů zápalu plic přesáhl dvě stě. Vědci ale počet nakažených odhadují už na více než 1700. Kvůli nové plicní chorobě se ve středu sejde krizový výbor Světové zdravotnické organizace.

Jubilejní fórum začíná

Ve švýcarském Davosu začíná jubilejní padesátý ročník Světového ekonomického fóra. Potrvá čtyři dny a účastní se jej politické špičky, přední podnikatelé a ekonomové, ale i aktivisté. Mezi nejsledovanější účastníky a řečníky patří americký prezident Donald Trump a švédská aktivistka Greta Thunbergová. Mezi hlavní témata mají patřit klimatické změny, ekonomická témata a napětí na Blízkém východě.

Smíření prezidentů

Americký prezident Donald Trump a jeho francouzský protějšek Emmanuel Macron se dohodli na příměří ve sporu kolem digitální daně. Podle informací agentury Reuters se letos nedočkáme toho, že by jedna ze stran uvalila na tu druhou jakékoliv sankce.

Trumpův impeachment

Jednání o odvolání prezidenta Trumpa se blíží. Šéf republikánské většiny Mitch McConnell navrhl, aby úvodní projevy obžaloby trvaly 24 hodin na každé straně sporu a měly by být rozloženy maximálně do čtyř dnů. O návrhu McConnellovy organizační rezoluce by se mohlo hlasovat ještě dnes. Demokraté ji kritizují.