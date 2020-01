Dominik Feri: Kubera uměl politiku přiblížit lidem | E15.cz

Smrt předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) se osobně velmi dotkla i poslance za TOP 09 Dominika Feriho. Ten začínal ve velké politice v Radě města Teplice. Tam se před pěti lety s Kuberou – zkušeným politickým harcovníkem - začal prvně potkávat. „Vzalo mě to. Je to nečekané, všem bude chybět,“ řekl pro E15.cz Feri.

Kým pro vás byl Jaroslav Kubera?

Když mi bylo 15 let, seděli jsme spolu v Radě města v Teplicích. Dost mi dal. Už tehdy to byl vrcholný politik a pro mě do jisté míry vzor. Vždy byl ochoten lidem naslouchat, byť třeba s nimi nesouhlasil. Jednání Rady byla vždy živá. K mnoha věcem měl často veselé připomínky. Samozřejmě k němu patřilo i to, že když jste něco řešili s ním u něj, byli jste skrz naskrz nakouřeni.

V čem byl podle vás politicky zdatný a silný?

Uměl politiku přiblížit lidem. Proto ho také lidé měli rádi.

Mohl vás třeba i něčím štvát?

Někdy zlehčoval věci, které byly pro mě nebo pro naši stranu důležité.

Jaký byl ve své poslední funkci předsedy Senátu?

Je třeba říct, že trochu zvážněl. Funkci se snažil vykonávat důstojně. Mnoho lidí třeba říkalo, že bude mít blízko k (prezidentu Miloši - pozn. red.) Zemanovi, ale úplně to tak nebylo. Uměl si stát za svým. Což ukázal třeba v otázce kolem Tchaj-wanu (Kubera plánoval oficiální státní návětěvu Tchaj-wanu, což se nezamlouvalo Číně - pozn. redakce). Měl trvalý hodnotový rámec, přes který nešel. Senát přišel o kvalitního politika a člověka.