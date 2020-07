Vakcína na koronavirus bude do prosince, doufají USA | E15.cz

Bankovní den

Bankovní skupina Credit Suisse se chystá oznámit rozsáhlou restrukturalizaci. Sloučí svou investiční banku s divizí pro kapitálové trhy, která v uplynulých čtvrtletích prodělávala. Nově vznikne divize pro obchody na globálních trzích. Cílem je zvýšit ziskovost a zpřísnit dohled nad obchodníky. Další evropské banky zveřejňují své výsledky. Deutsche Bank už oznámila překvapivě ziskové čtvrtletí, očekávají se údaje od britské Barclays.

Koronavirový zpravodaj

Počet případů koronaviru v Číně je na vzestupu, na rozdíl od uplynulých týdnů jde přitom o lokální šíření nemoci, nikoliv o nakažené, kteří přicestovali ze zahraničí. USA se přiblížily hranici 150 tisíc obětí viru. Hlavní vládní expert na infekční choroby Anthony Fauci uvedl, že vakcína proti nemoci by mohla být dostupná nejpozději v prosinci. Vakcína společnosti Moderna totiž ukázala dobré výsledky při testech na opicích a otevřela se jí tak cesta k experimentální léčbě lidských pacientů. Vláda Velké Británie zvažuje uvolnění koronavirových opaření poté, co restrikce cestování do Španělska vyvolaly nechuť u dovolenkářů, aerolinek i vlády v Madridu. Španělsko by navíc mohlo přijít i o turisty z Německa.

Smíšené ohlasy z trhů

Akcie v Hongkongu zaznamenaly mírný růst, ty v Číně silně posilovaly. Japonská burza se propadla v důsledku rozhodnutí agentury Fitch snížit výhled ratingu země na negativní, investory navíc zklamaly výsledky společnosti Canon.

Očekávané události

Vedle velkých bank dnes výsledky hospodaření zveřejní i další firmy, například farmaceutické společnosti Sanofi a GlaxoSmithKline nebo automobilka Aston Martin Lagonda. Společnost Kering, která vlastní módní značku Gucci, oznámila ve druhém čtvrtletí pokles tržeb o 44 procent. Jde o nejhorší čtvrtletí v historii firmy.