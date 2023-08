Volkswagen ID.7 má být metla na Teslu. Chce dostat Němce z krize | e15.cz

Koncernová značka Volkswagen si již před několika lety zvolila pro rodinu svých elektrických vozů označení ID. V této řadě však dosud zákazníkům nabízela hatchbacky, SUV a také minivan ID. Buzz. Až nyní přichází s vlajkovou limuzínou ID.7, která se má stát novodobým „Passatem“. Tedy elektromobilem, který se bude prodávat ve velkém a současně jeho prodeje přinesou automobilce vysoké marže.

VW se snaží jít zájmu lidí naproti. Elektrickou limuzínu doslova nacpala nejlepšími technologiemi. Dosud nejvýkonnější elektrický Volkswagen s nejlepší aerodynamikou ujede na jeden zátah 700 kilometrů, Volkswagen z vozu zcela odstranil tradiční kapličku přístrojů a po vzoru Tesly nabídl vedle volantu velký displej a rozšířenou realitu. Pohodlí ve vozu mají zajistit například i sedačky, které nejen zahřejí, ale dokáží též vysušit či namasírovat.

Výroba oficiálně startuje nyní, předprodeje již několik týdnů běží. Evropští zákazníci se prvních vozů dočkají v průběhu podzimu, přičemž ještě letos se ID.7 podívá také do Číny. Američané si naproti tom budou muset počkat do roku 2024. Pro Volkswagen je úspěch elektrické limuzíny stěžejní. Dosud nalil do elektromobility desítky miliard eur a úspěch se nedostavil. Ilustrují to letošní čísla z výroby a z showroomů.

Tesla válcuje německého giganta

Devadesát sedm tisíc bateriových elektromobilů vyrobil Volkswagen v evropských závodech za prvních pět měsíců letošního roku, prodat jich dokázal ale pouze sedmdesát tři tisíc. Pro porovnání: jen Modelu Y od Tesly se za stejnou dobu prodalo v Evropě přes sto tisíc. Alarmující mělkost poptávky se má týkat celé rodiny elektrických vozů ID, tedy modelů ID.3, ID.4, ID.5 a minivanu ID. Buzz.

Některé modely se dle zdrojů Handelsblattu už téměř přestaly prodávat. Výrobci došly dříve získané objednávky od firem a přísun nových se výrazně zpomalil. Zájem z řad soukromých osob měl a má dál být mnohem slabší. Chabou poptávku hlavně z řad soukromých osob si němečtí dealeři vysvětlují především snížením státních dotací na nákup elektrických vozů, vysokou inflací a drahotou vozů s baterií pod podlahou.

Situaci Volkswagenu ztěžují i čínští výrobci. Jen modelu MG4, přímého konkurenta ID.3, bylo registrováno přes dvacet tři tisíc kusů napříč Evropou. ID.3 dosáhlo na necelých 28 tisíc registrací, navíc ho bylo vyrobeno výrazně více – přes 36 tisíc. Podobný nepoměr mezi výrobou a prodejem se má dle údajů potálu Marklines týkat i modelů ID. Buzz. Od ledna do května jich mělo být v Hannoveru vyrobeno zhruba devět tisíc, v Evropě si jich ale kupci registrovali jen 5577.

„Hoří nám střecha nad hlavou“

Že Volkswagen pociťuje „obecnou nechuť nakupovat elektrické vozy, stejně jako jiné automobilky“, potvrdila před časem i mluvčí výrobce. Kvůli nižší poptávce po ID.4 ale také nižšímu zájmu o předprodeje ID.7 Volkswagen koncem června dočasně snížil výrobu elektrických vozů v továrně v Emdenu. Plánovači koncernu přecenili poptávku asi o třicet procent, uvedl list Nordwest-Zeitung s tím, že některé výrobní směny byly úplně zrušeny.

Koncern si sice v prvním pololetí meziročně co do množství registrovaných vozů polepšil o šestnáct procent, čerpal ale z nevyřízených objednávek z minulosti. Jen značka Volkswagen měla 650 tisíc zákazníků, již čekali na své auto. Tento zásobník objednávek se ale ztenčuje rychleji, než si vlajková loď koncernu naplánovala.

„Hoří nám střecha nad hlavou,“ zhodnotil v polovině července situaci šéf značky Volkswagenu Thomas Schäfer, který dříve působil jako šéf Škody Auto. Letos vyzval manažery k výrazným úsporám. Ty se v následujících letech dotknou všech koncernových značek.

Představenstvo německého skupiny chystá největší přestavbu fungování automobilového giganta za desetiletí. V létě jednalo podle informací agentury Reuters o opatření, která by měla snížit náklady o nejméně tři miliardy eur, v přepočtu zhruba 71,4 miliardy korun, u velkoobjemových značek Volkswagen, Seat, Škoda Auto a Cupra. Úspory mají být součástí rozsáhlé restrukturalizace celého koncernu.

Nepříjemný náraz na realitu, který ukázala nedostatečný zájem o elektromobily, trhu může ohrožovat samu existenci některých výrobních závodů v Evropě. Opakovaně před tím varuje mimo jiných Jaroslav Povšík, šéf odborů Škody Auto.

V červenci se těmito slovy odkázal na nedávné zasedání Evropské a Světové rady koncernu: „Na každém kroku bylo cítit napětí a nejistota. Všichni vstupujeme do obtížného období. Z každého, byť kulantního vyjádření bylo jasné, že zejména v Evropě existují nadkapacity jako takové a dále nadkapacity i vůči produktům. Některé lokality mají totiž vozy na skladě, tedy na rozdíl od firmy Škoda. Ta má historicky nejvíce zákazníků, které nemůže uspokojit z důvodu čipové a jiné dodavatelské krize.“

Škodovka zatím čelí spíše opačnému problému, na elektrické modely Enyaq čekají většinou firemní zákazníci na evropských trzích kolem šesti měsíců. Přesto i nad mladoboleslavskou automobilkou visí hrozba nuceného propouštění, naznačil Povšík.

Potíže s nedostatečnou poptávkou po elektrických vozech netrápí zdaleka jen Volkswagen. Agentura Reuters například upozornila, že trh s elektrickými vozy ve Spojených státech sice roste, ale ne dostatečným tempem, takže se některým dealerům hromadí neprodané vozy na skladě. Může se jednat jen o krátkodobou záležitost, také ale může být signálem, že americký trh s elektromobily poroste pomaleji, než se čekalo, a to i navzdory federálním a státním pobídkám.

