Westinghouse těží z dohody s KHNP. Fico odvrací pozornost voličů. Německo sužuje nervozita

Německo vyčerpalo ekonomický model, díky kterému po dekády bohatlo. Nyní čelí jeho společnosti velmi vážným potížím, které se mohou snadno přelít i do Česka. Jakkoliv západní soused dál disponuje robustní ekonomikou, exodu řady firem na jih Evropy či do zámoří se stejně jako Česko nevyhne, v horším případě ani bankrotům, varuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. „Nevěštím světovou hospodářskou krizi roku 2025, ale pro mnoho hráčů to bude těžký rok, který může špatně skončit,“ říká.

Co si letos banky připravily pro své klienty? Zeptali jsme se jich. Zajímaly nás novinky z hlediska nabídky produktů, rozvoje bankovních aplikací a dalšího využití umělé inteligence. Banky letos chystají rozšíření nabídky vzdálených služeb a umožní tak klientům provádět ještě více úkonů online cestou. Řada bank také zaměří svou pozornost na možnosti investic a nové produkty v oblasti bydlení . Tak by se daly ve stručnosti shrnout plány tuzemských bankovních domů pro rok 2025. Pojďme je prozkoumat podrobněji.

VIDEO:Jednání slovenského premiéra Fica může ohrozit českou bezpečnost, řekl ministr Vlček v pořadu FLOW

FLOW: Jednání slovenského premiéra Fica může ohrozit českou bezpečnost, řekl ministr Vlček

Česká pobočka amerického počítačového gigantu Microsoft už v Česku generuje většinu tržeb z předplatného. To znamená, že většinově neprodává tradiční jednorázové softwarové licence, ale podařilo se jí překlopit obchodní model na pravidelné platby za aplikace z cloudu. Do dalšího rozvoje tuzemské pobočky má promluvit prodej služeb kolem umělé inteligence (AI). Microsoft kvůli vysokým nákladům na AI a investicím do OpenAI začal výrazně zdražovat a AI funkce začal uživatelům až „násilně“ tlačit.

Slovenský premiér Robert Fico svými slovy o přípravě státního převratu vytváří kouřovou clonu, která má zakrýt ostatní a závažnější problémy, s nimiž se Slovensko v současné době potýká. Přešel do protiútoku a snaží se odvrátit pozornost od kritiky, které se mu v posledních týdnech dostalo. Ta se totiž nesoustředí jen na Ficovu zahraničněpolitickou orientaci, ale také na sociální otázky, na které mohou reagovat i voliči vládní koalice. Shodují se na tom politologové oslovení e15. Co dalšího podle nich Fico sleduje? Jaké problémy tíží Slováky a co je čeká v příštích dnech?

Spekulace ohledně zapojení společnosti Westinghouse do výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany nabývají jasnějších obrysů. Poté co americký Westinghouse spolu s korejskou KHNP zveřejnily dohodu o usmíření, potvrdil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček v rozhovoru pro e15, že v dukovanském projektu očekává vedle hlavního dodavatele KHNP i zapojení americké firmy.