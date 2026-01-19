Zacelené díry ve městě. Podívejte se na nové pražské projekty, které se stavějí v prolukách
- Zatímco na bronwfieldech se stavějí celé nové čtvrti, ty současné doplňují nové stavby v prolukách.
- Aktuálně se v Praze chystá hned několik z nich.
- Podívejte se, jak zavedené čtvrti doplňují moderní budovy.
Dlouhá léta rostla Praha hlavně do šířky. Prim hrála výstavba na okrajích města, vznikaly satelity, které znamenají potřebu nové a také příliš drahé infrastruktury nebo zvýšený počet aut v centru. Teď se klade důraz na výstavbu uvnitř města. Nejde přitom jen o brownfieldy, na kterých vznikají velké kusy nové zástavby, ale i o proluky. Podívejte se na nové projekty, které aktuálně doplňují starou zástavbu a obohacují tak zavedené čtvrti kusem moderního města.
Krymská Vršovice
Krymská 33 |
Byl tu nevzhledný parčík, při bližším ohledání bylo ale jasné, že jde o klasickou proluku. Pozemky v lukrativní části pražských Vršovic zely dlouhá léta prázdnotou. Důvodem byly složité majetkoprávní vztahy. Dřív tu byla ostatně jen drobná zástavba nad lokálním tržištěm.
Změnit se to podařilo až v roce 2012, kdy je koupil developer Magnolia Invest. Následovalo dlouhé cizelování projektu, které souviselo zejména s odporem veřejnosti. Dnes tu každopádně na části pozemku stojí nový bytový dům. Projekt podle architektonického studia KRR dostal jednoduchý název Krymská 31, nachází se přitom na konci této ulice, která prošla v posledních letech výraznou proměnou. Z ošuntělé ulice se stala vyhledávanou lokalitou, a to pro vznik různých kaváren, galerií či knihkupectví. Spolu s výstavbou by mělo dojít také k revitalizaci nedalekého Tržíčku, jak se vršovickému plácku říká, a také samotné Krymské a Kodaňské.
Delarg Holešovice
Delarg Holešovice |
Od založení Holešovic se pozemky na rohu Dělnické a Argentinské prakticky nezměnily. Nároží bylo prázdné, vedle vyrostly na začátku dvacátého století podle projektu Bohumila Paloučka Dělnické pekárny se čtyřicetimetrovým komínem. Časem sem přibyla také technická kancelář a administrativní a obytná budova. V devadesátých letech se pekárny změnily na nákupní středisko.
Nyní pozemky vlastní CPI, která tu plánuje projekt s názvem Delarg. Nakreslila ho architektonická kancelář Chmelař architekti. Zaplní se zmiňované nároží, původní dům pak architekti zachovávají, odstraní se akorát komunistická nástavba. Uvnitř se bude nacházet stovka bytů, CPI ale využívá i prostor vnitrobloku, kam plánuje umístit pět takzvaných townhousů, tedy městských rodinných domů se soukromými zahradami. Projekt by měl ale oživit i dvě důležité holešovické ulice; v parteru budovy se totiž počítá s obchodními plochami.
Esens Letná
Esens Letná |
Před pár lety vyrostlo na pražské Letné Obchodní centrum Stromovka. Předcházelo tomu dlouhé vyjednávání, nakonec ale projekt vznikl. Teď roste něco nového i za jeho zády. Mezi obchoďákem a hotelem Mama Shelter Prague se připravuje bytový dům pod názvem Esens Letná. Stojí za ním developerská společnost Daramis, která v Holešovicích postavila také Marina Island u Vltavy.
Na Letné už je pozemek obehnaný lešením, brzy by se tady tak mohlo začít stavět. Vzniknout by tu mělo celkem sto padesát bytů a stejně jako v jiných projektech, i tady chystá Daramis něco speciálního. Tentokrát jde o bazén na střeše.
Žižkovské zahrady
Žižkovské zahrady |
Zelenou plochu na Žižkově dlouhá léta obývali hlavně pivaři. V sezoně tady fungovaly zahrádky, ve stánku se točilo hlavně pivo, na grilu se dělala klobása a vcelku velký prostor zabíraly podlouhlé stoly s podlouhlými lavicemi. Když musely v roce 2022 zahrádky zavřít, lidé, kteří sem chodili, to nesli s nelibostí. Přitom zastavění těchto pozemků dává vcelku smysl.
Byty tu aktuálně staví už zmiňovaná CPI Radovana Vítka. Výstavba prošla za poslední léta proměnami, ta poslední má podobu městského bloku, který v prázdném místě doplňuje křižovatku na Ohradě. Uvnitř se nachází přes dvě stovky bytů v prémiové kvalitě, půjde tedy o dražší bydlení. Směrem do ulice bude mít aktivní parter, dojde také k úpravě veřejného prostoru, na druhé straně bude volně přecházet do parku Vítkov z polosoukromé zahrady. Za návrhem stojí studio MS architekti.
Petrská
Petrská |
Letos v létě se začalo v Petrské ulici v Praze 1 bourat. K zemi šla Automatická telefonní ústředna Praha Těšnov, která tu vznikla v sedmdesátých letech. O tři roky dřív koupila dům investiční skupina Penta, která se rozhodla původní záměr postavit tu kanceláře změnit. V Petrské namísto toho vzniknou luxusní byty. Celkem jich bude 82, každý bude mít mimochodem vlastní parkovací stání, což je v první městské části poměrně nevídané. Ostatně bude tu i lobby s recepcí a samozřejmě soukromý vnitroblok. Penta už získala na stavbu stavební povolení.
Architektem projektu je bratislavské studio Pantograph. To čerpalo z pražského kubismu, struktury říčních teras Poříčí a z historických parcel v samotné Petrské ulici. Původně na místě ústředny stály tři domy. Projekt by měl být hotový v roce 2028.
Near Living
Near Living |
Libeň patří k nejvíc rozvojovým čtvrtím v širokém centru Prahy. Stále jsou tu pozemky, které zůstaly po někdejší výrobě, podivné plochy, které nepatří nikomu, a nekvalitní veřejný prostor. Díky nové výstavbě prokoukla samotná Palmovka a její okolí, a stejně tak i Karlín, který zažil renesanci po povodních v roce 2002. Mezi nimi je ale pořád co dělat. Jedním z nejnovějších projektů, které se v lokalitě chystají, je Near Living nemovitostní investiční společnosti Fidurock.
Stavba už probíhá, dokončená by měla být příští rok. V té době tu bude bytový dům se dvěma stovkami bytů, komunitní zahradou a také s nebytovými prostory. Za projektem stojí studio Ian Bryan Architects, které sem chtělo přinést čistou a soudobou budovu, která má zaoblené rohy a nadčasový charakter.
Revoluční 30
V pražské Revoluční ulici vyroste levitující dům. Soutěž vyhráli architekti z Paříže a Brna |
Stávaly tu Eliščiny lázně, nepřežily ale druhou světovou válku. Během ní došlo ke zboření budovy. Parcela je od té doby prázdná, v jednu chvíli se ale plánovalo postavit tady pavilon, kde by mohla být vystavená Muchova Slovanská epopej. Později pozemek koupila společnost RSJ, která oslovila Evu Jiřičnou. Architektka tu navrhla dům, který měl reagovat na protější Palác Merkur, za nímž stojí učitel Jiřičné Jaroslav Fragner.
Tlak města ale nakonec dovedl RSJ k vyhlášení architektonické soutěže. Jejím výsledkem je návrh dvou budov. Černá věž a kvádr, který z ní vychází. Ten přitom levituje nad zdejší historickou budovou, v níž sídlí Pražské služby. Budovy navrhl česko-francouzský tandem Peer collective a Studio Muoto. Uvnitř budou byty, vzniknout by tu měla také pasáž, která usnadní pohyb v ulicích.
Pernerka
Pernerka |
Nejde vyloženě o proluku, spolu s tím, jak se Karlín proměnil po povodních v roce 2002, jde ale o pozemek, kde je výstavba logická. A co tu bylo původně? Ještě než se na pozemcích v Pernerově ulici začalo stavět, proběhl tu archeologický průzkum, který poukázal na nečekaný objev. Archeologové tu odkryli klasický hřbitov a také hromadné hroby se stovkami těl. Důstojnický hřbitov vznikl při nedaleké Invalidovně, na povrchu po něm zbyla jen kaplička.
Stavět se tu rozhodla developerská společnost Coopera Development. Vzniknout by na místě měly kanceláře umístěné do komplexu tvořeném třemi budovami. Stojí za nimi ateliér Bogle Architects. Domy budou z ocelové konstrukce a monolitického betonu, fasádu vytvoří hliníkové kompozitní panely. Na pozemku, za nímž už se nacházejí jen vlakové koleje a vrch Vítkov, už je téměř hotovo.
Jitro Vršovice
Jitro Vršovice |
Na jedné straně stojí gymnázium, na druhé bytový dům. Mezi nimi, ve svahu ulice Litevská, byla ještě nedávno šestipatrová paneláková budova. V Impuls Buiding bylo možné si pronajmout kancelář, nakonec ale dům i s pozemkem pod ním koupila PSN. Demolice už byla zahájena. Developer tu plánuje zcela nový projekt, který pro něj navrhla kancelář Qarta Architektura.
Projekt s názvem Jitro se bude nacházet nedaleko Kubánského náměstí a má obsahovat 144 bytů. Kromě nich by tu ale měly vzniknout i takzvané townhousy, tedy jednotky na pomezí bytu a rodinného domu. Budou mít samostatné vchody a také vlastní venkovní prostor. Celkem jich tu bude dokonce 35. Zároveň projekt přináší bohaté společné prostory včetně fitness nebo sauny. Hotovo by ve Vršovicích mělo být v roce 2027.
Červený dvůr
Červený dvůr |
Na vzdálenějším konci nákladového nádraží ve směru od centra vlastní Praha 3 pozemek, za nímž nyní stojí hlavně neutěšené skladové prostory. Lokalita se ale postupně mění, stojí tu například Nagano Park a v budoucnu se očekává i zastavění celého nákladového nádraží. Třetí městská část se tak rozhodla tady postavit městské byty. Jméno dostal podle ulice, která se odsud táhne až k Třebešínu.
Na budoucí podobu objektu vyhlásila radnice architektonickou soutěž, kterou loni vyhrál architekt Josef Choc. Kromě samotných bytů by tu měly být také komunitní prostory se zahradou ve vnitrobloku a také denní stacionář pro seniory. Prim by mělo hrát především dostupné bydlení. Celkem by měly v lokalitě vzniknout tři domy, v nichž bude více než devadesát bytů. Výstavba by pak měla probíhat postupně. Termín dokončení zatím jasný není.
Hybernská office
Vizualizace přestavby bývalé poštovní budovy v Hybernské ulici, vítězný návrh Jakuba Klasky |
Rozvoj v této části města odstartovala výstavba na docela jiném pozemku. Poté co se u Masarykova nádraží začala stavět budova podle návrhu Zahy Hadid, která nakonec dostala jméno Masaryčka, se tu rozjelo hned několik dalších projektů. Mimo jiné je to i oprava samotného nádraží. Proměna se ale bude týkat i souseda historické nádražní budovy, který se nachází v ulici Hybernská, tedy na druhé straně, než je Masaryčka.
Na pozemku byla dostavěná budova pošty, která se má nyní změnit na multifunkční budovu. Projekt Hybernská office je dílem architekta Jakuba Klašky, který dlouhá léta pracoval právě v ateliéru Zahy Hadid a po její smrti to byl právě on, kdo v Praze řešil vše, co se moderní budovy v Praze 1 týkalo. Nyní se ale osamostatnil a vyhrál soutěž s návrhem na proměnu někdejší pošty. Investorem je stejně jako u Masaryčky Penta.