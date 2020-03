Zákaz podávání rukou i zrušené služební cesty. Firmy a úřady se snaží bránit šíření koronaviru | E15.cz

Zaměstnanci ČSOB nebo tabákové firmy JTI si s nikým nemají podávat ruce. Pozdravit se mohou například ťuknutím lokty. Vzájemné dotýkání omezily i některé státní úřady a ministerstva. Zároveň firmy nakupují dezinfekční gely a častěji myjí kliky, madla a vypínače v kancelářích.

„Pravidelně zaměstnance informujeme o situaci, v našich budovách jsme aplikovali mýdla s dezinfekčními přísadami,“ řekl například mluvčí Kooperativy Milan Káňa. „Pro řidiče autobusů a tramvají a strojvůdce metra pražský dopravní podnik nakoupil balení dezinfekčních gelů na ruce,“ informoval mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Většina firem také omezila nebo zakázala služební cesty do zahraničí. „Platí zákaz služebních cest, ty zcela nejnutnější musí schvalovat globální centrála. Do Číny, celé Itálie, Íránu a Jižní Koreje je zákaz jakýchkoli cest,“ upřesnil mluvčí JTI Jiří Hauptmann. „Zaměstnancům doporučujeme, aby pro komunikaci se svými kolegy či obchodními partnery z jiných zemí využívali moderní technologie a používali tak například skype nebo organizovali videokonference,“ doplnila mluvčí Generali České pojišťovny Ivana Buriánková.

Cesty ruší i úřady. Ministerstvo průmyslu a obchodu například zrušilo pracovní cestu do Spojených arabských emirátů a uvažuje o zrušení dalších cest. „Řešena je i možnost telekonferencí,“ uvedla mluvčí rezortu Štěpánka Filipová.

Firmy obecně zaměstnancům nedoporučují jezdit do zasažených oblastí ani soukromě, byť to většinou není závazné. „Samozřejmě do osobních cest zaměstnanců nikdo zasahovat nemůže a je to na jejich zvážení, kam cestují a kdy se vrátí do práce,“ uvedla mluvčí nábytkářské společnosti TON Magdaléna Řiháková, podle které ve firmě platí doporučení omezit služební cesty.

Kvůli probíhajícím jarním prázdninám se mnoho lidí vrací z italských hor, kde se nákaza momentálně prudce šíří. Vláda nařídila v pátek navrátilcům z Itálie a dalších zasažených oblastí, aby zůstali preventivně 14 dní doma, než se možnost nákazy vyloučí. Premiér Andrej Babiš uvedl, že za porušení pravidel nařízené karantény hrozí až třímilionová pokuta.

Mnoho zaměstnavatelů podobná opatření zavedlo již dříve. „Zejména jde o zákaz cestování do rizikových oblastí a zavedení domácí karantény v délce čtrnácti dní, pokud se zaměstnanec z těchto oblastí vrátí,“ řekl mluvčí Vodafone Ondřej Luštinec, podle kterého firma zvažuje i omezení provozu. Podobně se zachoval i další operátor T-Mobile.

V současné době je v Česku více než tisíc lidí v oficiálně nařízené karanténě, další jsou doma dobrovolně. Tam, kde to jde, firmy umožňují zaměstnancům práci z domova. Například sociální síť Twitter doporučila všem zaměstnancům po celém světě home office, v Asii musejí její zaměstnanci z domova pracovat povinně.

Firmy také ruší plánované konference, večírky, plesy či tisková vystoupení. „Zrušili jsme naplánované akce pro větší počty lidí a zastavili jsme i přípravu dalších větších akcí, které se měly uskutečnit v nejbližší době,“ uvedl mluvčí ČSOB Patrik Madle. Pražská centrála Moneta Money Bank zase například zakázala veřejnosti vstup do firemní restaurace.

Stát je podle Babiše připraven obratem vytvořit programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů v souvislosti s opatřeními, které kvůli koronaviru vyhlásil.

