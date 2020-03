Koronavirus: Karantény mohou těžce poškodit ekonomiku | E15.cz

Omezení pohybu lidí, chodu velkých továren či uzavření celých měst do karantény může mít zásadní vliv na hospodářství, obávají se české firmy. Podniky chtějí po vládě, aby je v souvislosti s epidemií koronaviru včas varovala před výraznějšími státními zásahy do chodu země a případně zvážila kompenzace, jak se to děje v zahraničí. V Česku byly po víkendu potvrzené tři případy nákazy.