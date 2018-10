Hamé bude směřovat jinam, než byla moje představa, říká ke svému odchodu šéf Štrupl | E15.cz

Sloučení potravinářských společností Hamé a Vitana znamená konec generálního ředitele první ze jmenovaných Martina Štrupla. V Hamé působil patnáct let. „Společnost bude směřovat trochu jiným směrem, než byla moje představa,” řekl Štrupl pro deník E15 s tím, že se na svém odchodu dohodl s majitelem, kterým je norská společnost Orkla. Firmy se nově spojí do Orkla Foods Česko a Slovensko.

Konzultovali s vámi změnu zástupci Orkly?

Samozřejmě. Je to po nějaké dlouhodobé dohodě.

Jak dlouho se to tedy chystalo?

To bych vás odkázal na tiskového mluvčího. Mohu komentovat věci, které se týkají mě.

Rozhodnutí opustit společnost bylo vaše?

Vyplynulo to už z toho integračního procesu, který započal při poslední změně vlastníka. Plánovali jsme to tak.

Takže impuls přišel od vlastníka Hamé?

Je to po oboustranné dohodě.

Opouštíte společnost tak lehce? Jedná se o konec po patnácti letech.

Je to dlouhá doba. Tu firmu jsem samozřejmě měl a mám rád. Na jednu stranu se neopouští lehce. Na druhou stranu bude směřovat trochu jiným směrem, než byla moje představa. Proto je možná v mé kariéře a v mém věku správný čas na to, abych to změnil a šel jinou cestou.

Co se tedy ve směřování společnosti změní?

Změní se docela dost věcí, ale na to už vám pak odpoví zástupci nové společnosti.

Ovlivní to spor se slovenským výrobcem? Hamé plánovalo, že se proti srpnovému rozsudku odvolá.

Hamé se určitě odvolá, na tom se nic nemění. Je potřeba značky chránit. Značky jsou to nejhodnotnější, co společnost má. A je potřeba v tom pokračovat.

Co vy sám plánujete dál?

To zatím neprozradím.