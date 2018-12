Zákaz úmyslné těžby dřeva je stále ve hře. Toman chce více sil na likvidaci kalamity | E15.cz

Stát stále zvažuje jarní zákaz úmyslné těžby stromů, uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Tím by se podle něj mohly uvolnit kapacity na těžbu kalamitního dřeva. Proti zákazu dlouhodobě vystupuje například Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, argumentuje snížením tržeb z prodeje kvalitního dřeva. Podle Tomana by měly zpracovatelské podniky do budoucna i kvůli nové zalesňovací vyhlášce, která více podporuje vysazování listnáčů, zvážit větší kapacity na zpracování tohoto dřeva. S marketingovým fondem na využívání dřeva se nyní podle něj nepočítá.

O zákazu těžby zdravých smrků a borovic uvažovalo ministerstvo již za vedení Mariana Jurečky (KDU-ČSL) loni. Nejdříve zákaz oznámilo, potom od něj na podzim odstoupilo. Zákaz těžby nekalamitního dříví už ale od té doby dodržuje například státní podnik Lesy ČR, pod který patří necelá polovina lesů v ČR.

Ministerstvo v prosinci oznámilo, že hodlá kvůli rychlejšímu schválení skrze poslaneckou iniciativu předložit novelu lesního zákona, kterou by se zavedla takzvaná rajonizace. Stát by se tak rozdělil na několik částí, kdy by se měli lesníci snažit zachránit hlavně nepoškozené lesní porosty na západě a severu republiky. Naopak mrtvé lesy na východě by mohli nechat nevytěžené. Kůrovcová kalamita se nyní rozšířila i na Vysočinu. „Vysočina je speciálně zajímavá v tom, že se říká, že za to může stát. Stát tam ale má 30 nebo 40 procent lesa, zbytek je soukromníků,“ dodal ministr. Podle něj tak stát v této lokalitě hlavní zodpovědnost za šíření nenese.

Ministr také nepočítá s nákupem lesů v zahraničí, o kterém se za Jurečkova působení diskutovalo, nebo se stavbou nového sídla Lesů ČR ze dřeva. „Máme své vlastní starosti, abychom to vůbec ufinancovali, kůrovcová kalamita tu bude nejméně deset až 15 let, není to otázka jedné sezony,“ řekl ministr. Loni státní podnik zvažoval, že pokud to bude výhodné, nakoupí lesy v Rumunsku za jednu až 1,5 miliardy korun. Nová budova lesů ČR měla stát zhruba půl miliardy korun.

Letos se v ČR vytěží 12 až 14 milionů metrů krychlových kůrovcového dřeva, loni ho bylo méně než polovina - 5,8 milionu metrů krychlových. V příštím roce ho bude ještě více. Na dvojnásobek - 1,15 miliardy korun - stoupnou dotace na hospodaření v lesích. Diskutuje se také o větší možnosti využití palivového dřeva v energetice nebo o snížení DPH na palivové dřevo o pět procentních bodů na deset procent. Měl by se tak zvětšit jeho odbyt, doufá ministerstvo. Současná kůrovcová situace je podle Tomana bezprecedentní, ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) hovoří o největší kalamitě od dob Marie Terezie.