Dobrá nálada developerů je zpět. Prodávají a zaplavují trh rekordně drahými byty | E15.cz

Propad byznysu s novými byty vykázaný v březnu a dubnu se v červnu vrátil do obvyklých hodnot z doby rozkvětu realitního trhu. Na vysoké úrovni jsou zpět prodeje i zásobení trhu. Developeři umístili v červnu na trh nejvíce bytů za posledních šest let. Vyplývá to z aktuálních dat portálu CenovaMapa.org, který mimo jiné sleduje trh s novostavbami.