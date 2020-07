Krejčířova vila jde do dražby. Ani na sedmý pokus nemusí najít kupce | E15.cz

„Do jaké míry zvyšuje snížení ceny pravděpodobnost vydražení nemovitosti, záleží na aktuální poptávce a Exekutorská komora ČR nechce nijak spekulovat. Krok, který soudní exekutor snížením ceny učinil, je naprosto standardním postupem,“ sdělila mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová.

Odhad ceny černošických realit po Krejčířovi je podle dražební vyhlášky 42 milionů korun. Cena je snížená po loňském požáru vily. Policie událost vyšetřovala jako obecné ohrožení. Nakonec ale případ odložila.

Vzhledem k stavu nemovitosti a její historii nebude podle realitních obchodníků jednoduché najít kupce ani za sníženou cenu.

„K požadované minimální ceně se musí přičíst náklady spojené s vilou. Když to bude demolice, tak zhruba deset milionů korun. Kdyby stavba na místě nebyla, podobný pozemek se dá pořídit za přibližně 12 milionů. Pro zájemce je tedy ekonomicky výhodnější si raději pořídit prázdnou parcelu a tam si v klidu postavit něco svého,“ komentoval makléř Radomír Kočí z realitní kanceláře RE/MAX Search.

Podle dalších odborných názorů se však exekuce může táhnout ještě dlouho. „Exekutoři neradi ukončují exekuce, pokud je potenciál, že ke zpeněžení dojde. Hlavní náklady na znalecký posudek již vznikly a další již nejsou tak zásadní. Každopádně pokud má exekutor za to, že je exekuce bezúspěšná, a bude i do budoucna, může řízení zastavit. Toto však na základě zkušeností neočekávám. Exekuce se mnohdy táhnou i přes deset let,“ uvedl advokát Roman Tomek z právní kanceláře Sedlakova Legal.

Vlastníkem vily je podle katastru Krejčířova manželka Kateřina Krejčířová. Nemovitost je zatížená zástavním exekučním právem ve prospěch slovenské společnosti Madax Trade a české realitní firmy Amádeus Real.

První pokus o prodej vily se uskutečnil v roce 2016. Dražbě tehdy zamezilo odvolání Krejčířovy manželky Kateřiny Krejčířové k Nejvyššímu soudu proti exekuci. Tam však neuspěla. První pokus o vydražení byl stanoven na 22. listopadu 2016. Od září 2017 do října 2018 byly vypsány další čtyři termíny pro dražbu. Žádný zájemce se však nepřihlásil. Po požáru v srpnu 2019 byl vypracovaný nový znalecký posudek. Ani dražba na začátku letošního ledna však úspěch neslavila.

Krejčířovi patřila v Černošicích v blízkosti velkého zdevastovaného domu ještě jedna menší vila. Ta byla prodána v roce 2017 za bezmála 16 milionů korun. Krejčíř je za mřížemi v Jihoafrické republice od roku 2013. Za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami dostal 35 let.

Česko, kde je Krejčíř pravomocně odsouzený na 15 let, dlouhodobě usiluje o jeho vydání. Vrátit se do České republiky chce také Krejčíř.

„To že by se Krejčíř nebo někdo z rodiny vrátil a chtěl vilu zpět, tomu nevěřím. Z toho, co jsem si tak vyslechl nemají strach ani případní zájemci. Rodina už ji podle mého odepsala a nebudou ji řešit. Jestli to někdo koupí, tak spíše asi někdo, kdo do toho půjde spíše z recese, nebude mu vadit publicita nebo vlastníka šikovně schová do nějakého ráje. A třeba z toho udělá muzeum devadesátek,“ dodal makléř Kočí z RE/MAX Search.

Vila má celkem 743 metrů čtverečních. Dalších 333 čtverečních metrů připadlo na klub. Jeho součástí byla také squashová hala a vinný sklípek. Krejčíř koupil nemovitost v roce 1998. V dalších dvou letech si dům zrekonstruoval. V objektu měl Krejčíř též akvárium se žralokem.