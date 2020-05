Investoři do činžáků upravují strategii. Od recese si slibují nové nájemníky | E15.cz

Časově neohraničené zmrazení nájemného, které v Česku vzniklo jako reakce na dopady pandemie nového koronaviru, rozhodilo plány fondů a dalších institucionálních investorů do nájemních bytů. Ti proto aktuálně přizpůsobují investiční strategie a sázejí mimo jiné i na to, že jim snížená dostupnost vlastního bydlení přihraje nové nájemníky.

„Moratorium na nájemné určitě naše investiční plány ovlivní. Hlavně vytváří nejistotu. Například když nám odejde nájemník, my zrekonstruujeme byt, za kolik ho pak můžeme pronajmout? Dále není stanoveno datum ukončení nouzového stavu. Je to zmatek,“ uvedl Martin Gillar, generální ředitel fondu Czech Home Capital. Společnost jedná o třech akvizicích v hodnotě 600 až 700 milionů korun.

Investice rozjednané před propuknutím pandemie přehodnocuje Fond českého bydlení. „Opustili jsme například jednání o koupi domů v oblastech, kde jsou dominantními zaměstnavateli společnosti z automobilového průmyslu, nebo v příhraničních oblastech, kde mnoho nájemníků dojíždí za prací do Německa či Rakouska,“ uvedl spoluzakladatel fondu Jakub Kořínek.

Firma se již dříve vyhýbala Praze a Brnu, tedy městům s největší cenovou bublinou. Přesto aktuálně Fond českého bydlení plánuje letos nakoupit nemovitosti za nižší stovky milionů korun.

„U našich klientů vnímáme zájem především o portfolia v objemech nad sto bytů. Co se týká samotné nabídky, vhodné příležitosti lze najít primárně v regionech, jelikož u větších měst nabídka není tak široká a je již probraná,“ popsal Pavol Bak, specialista na malé a střední investice z poradenské firmy JLL.

Navzdory větší nejistotě jsou investoři přesvědčení, že jim ekonomické turbulence hrají do karet. „Poptávka po nájemním bydlení v budoucnu neklesne. Naopak se ještě zvýší. Řada lidí, kteří se domnívali, že své závazky spojené se splácením hypotečního úvěru mají pod kontrolou, nyní zjistila, že se i bez svého přičinění může dostat do finančních problémů. Nájemní bydlení znamená menší závazek a zároveň poskytuje větší flexibilitu,“ soudí Michal Nečas, výkonný ředitel realitní společnosti Zeitgeist Asset Management. Tak v příštích letech plánuje investice v miliardovém řádu.

Smysl dávají investice do činžáků i podle poradců. „Češi vždy preferovali vlastnit své bydlení před jeho pronájmem. To je částečně příčinou toho, že se tento sektor plně nerozvinul. Pokud však banky nyní zavedou přísnější pravidla pro hypoteční financování a pokud ekonomické podmínky na českém trhu po COVID-19 budou náročné, může to vést k tomu, že si více lidí bude své bydlení pronajímat místo toho, aby ho kupovali,“ komentoval Richard Jones, ředitel realitního oddělení ve společnosti PwC Česká republika.

Tento vývoj je pravděpodobný i podle developerů, kteří investorům do nájemních bytů chystají na míru celé projekty. „V době, kdy na trhu chybějí desetitisíce bytů a koupěschopnost obyvatelstva klesá, je forma nájemního bydlení logicky nevyhnutelným krokem dalšího vývoje rezidenčního segmentu,“ poznamenal mluvčí realitního holdingu Finep David Jirušek.

Zájem o činžovní bydlení je vyšší už teď. „Poptávka po nájmech je skutečně nejsilnější za posledních pět let, a to počítám i skokový zájem o nájmy po zpřísnění hypoték v roce 2018. Právě to je důvod, proč ceny nájmů klesají sice lokálně, ale nikoli plošně,“ řekl Hendryk Meyer, generální ředitel portálu Bezrealitky.cz

Vláda na konci dubna přijala moratorium na zvyšování nájmů v bytech. Skupina senátorů ODS a STAN ale kvůli tomu připravila stížnost k Ústavnímu soudu. Vadí jim, že moratorium není časově ohraničené.