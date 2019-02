Návrh stavebního zákona je krok správným směrem, tvrdí firmy na realitním trhu | E15.cz

Návrh nového stavebního zákona je krok správným směrem. Měl by pomoci velkým investorům i občanům, mohl by také vyřešit současnou kritickou situaci na bytovém trhu. Uvedli to zástupci stavebních, developerských a realitních firem, které oslovila. Podobně jako analytici považují platnost zákona od roku 2021, se kterým počítá ministerstvo pro místní rozvoj, za ambiciózní plán.

Nový stavební zákon by měl zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a EIA se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh dál počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní, bude platit takzvaná fikce souhlasu, tedy bude se mít za to, že úřad souhlasí. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

Mávrh nového zákona je dobrou zprávou nejen pro investory, ale i pro běžné občany, uvedl mluvčí developerské společnosti Finep David Jirušek. „Ti nejenže nebudou muset trávit nekonečné hodiny a dny na úřadech kvůli stanovisku na domky na nářadí či bazén. Ale díky změně se dočkají také rychlejší výstavby infrastrukturních staveb. Je to první, ale nezbytný krok k odblokování špatné situace ve výstavbě, na který se čeká desítky let,“ dodal.

Podle mluvčího stavební firmy Metrostav Vojtěcha Kostihy povede navržená úprava k přeskupení kompetencí na straně státní správy tak, aby se rozhodovalo rychleji a efektivněji. „Povolovací řízení tak, jak je známe z dnešní praxe, už v moderním světě nefungují. Úřady mezi sebou vedou nekončící ping pong, který nikdo nepíská. Souhlasíme s tím, že je potřeba razantní změna,“ uvedl Kostiha.

Vedoucí právního oddělení M&M Reality Lukáš Štrajt řekl, že termín přijetí zákona je ambiciózní stejně jako celý zákon. „Zde bych doporučil neukvapovat se a přijmout na základě všeobecné shody právně kvalitní a promyšlený zákon, který bude pro stavebnictví opravdovým přínosem. Bylo by jistě vhodné, aby mezi platností a účinností zákona byl delší časový úsek,“ podotkl.

Podle provozního ředitele společnosti Fincentrum Reality Martina Fojtíka představuje návrh zákona v dané problematice revoluci. „Očekáváme, že taková změna by mohla v dalších letech přinést pozitiva především pro koncové spotřebitele v lepší dostupnosti nového bydlení,“ uvedl.

Předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Pavel Křeček doplnil, že návrh zákona naplňuje mnoholetou debatu odborné veřejnosti a přijímá diskutovaná témata, jako například vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu nebo změnu závislosti na obecních úřadech.

„Ani sebepreciznější paragrafy nás nespasí, pokud česká legislativa nepřestane hledět na investora jako na zločince, který musí zdlouhavě prokazovat, že zločincem není, stavební úřady nezačnou sebevědomě rozhodovat a soudy nepřestanou stavět formalismus nad selský rozum,“ dodal člen Sdružení pro architekturu a rozvoj Josef Pleskot.

Ministerstvo pro místní rozvoj poslalo na konci ledna věcný záměr zákona do připomínkového řízení na ministerstva a úřady. V březnu ho má projednat vláda.