Ceny bytů řeší německá vláda novou regulací | E15.cz

Pokud by se realitní transakce uskutečnila prostřednictvím makléře, nabyvatelé by neměli hradit plnou výši jeho provize. Německo chce, aby se o její zaplacení rovným dílem podělily obě strany. „Kupci by měli být lépe chráněni,“ cituje agentura Bloomberg prohlášení německého kabinetu. Podle něj jsou nyní často ohroženy šance na získání majetku v případě těch zájemců, kteří provizi nechtějí platit.

Bloomberg připomíná, že jeho výše v případě trhu s berlínskými nemovitostmi mnohdy přesahuje sedm procent kupní ceny. V řadě německých spolkových zemí je ale už nyní běžnou praxí, že si smluvní strany náklady na zprostředkovatelské služby dělí mezi sebe, vyplývá například z portálu immoverkauf24.de.

Německo jinak platí za zemi, která je vyhlášená zejména důrazem na ochranu nájemníků a podporou nájemního bydlení, připomíná Bloomberg. Na tom by se v příštích letech příliš mnoho měnit nemělo. Vláda současně chce nechat městům možnost na deset procent zastropovat růst nájemného v nejdražších lokalitách o dalších pět let do roku 2025.

Bez ohledu na aktivity spolkové vlády připravuje podobná opatření i hlavní město Berlín. Část jeho zastupitelů chce výši nájmů pro příštích pět let zcela zmrazit. Náklady na bydlení v německém hlavním městě, které dříve proslulo jejich mimořádně nízkou úrovní, se od roku 2011 téměř zdvojnásobily.



"Pokud má být strop nájemného zakotven v zákoně, je to známka politického selhání," prohlásil Andreas Mattner, prezident německé realitní lobby ZIA. Berlín by se podle něho měl místo zvyšování regulace zaměřit na budování cenově dostupnějšího bydlení.

