Objem hypoték klesl za rok o více než sedm miliard | E15.cz

Loni bylo sjednáno 99 477 hypotečních úvěrů za 218,41 miliardy korun. Bylo to o 7,38 miliardy méně než předloni. V roce 2017 bylo uzavřeno 109 618 hypoték, a v rekordním roce 2016 to bylo 114 550 hypoték. Vyplývá to z údajů Hypoindexu společnosti Fincentrum.