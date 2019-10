Praha chce snížit DPH z nových bytů | E15.cz

Za pořízení nového bytu by lidé měli platit státu méně než dosud, shodlo se vedení pražského magistrátu. Hlavní město se proto chystá využít své zákonodárné iniciativy a navrhnout zavedení několika daňových úlev. Jednak by mělo jít o zrušení daně z nabytí nemovitosti, jednak ale Praha navrhne také snížení daně z přidané hodnoty na koupi novostavby z 15 procent na 10 procent.

„Považuji za pokrytecké, když vláda hovoří o nutnosti řešit nedostupnost bydlení a přitom vybírá z každého nového bytu patnáctiprocentní DPH a další čtyři procenta na dani z nabytí nemovitosti. To dělá z pětimilionového bytu téměř jeden milion korun navíc,“ řekla radní pro legislativu Hana Marvanová (STAN), která dostala přípravu návrhu na starosti. „Ve spolupráci s experty proto připravíme daňový balíček na podporu bydlení,“ uvedla.

S opatřením souhlasí koaliční TOP 09, Piráti i Praha sobě. Pražské zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání také schválilo záměr navrhnout za Prahu zrušení daně z nabytí nemovitosti. „Piráti již v minulosti navrhovali zrušit daň z nabytí nemovitosti ve sněmovně, aspoň v některých případech, návrh však neprošel,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Podobně jako jiné zákonodárné iniciativy Prahy však zřejmě návrh narazí u vlády i poslanců.

První z opatření, tedy návrh zrušit daň z nabytí nemovitosti, se totiž objevuje ve sněmovně opakovaně, naposledy s tím přišli minulý týden senátoři. Ti ale neuspěli. Ve sněmovně totiž chtějí zrušit daň především opoziční ODS, Piráti, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a SPD, dohromady však nemají dost hlasů.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) argumentuje, že by šlo o výpadek ve státním rozpočtu ve výši 13,6 miliardy korun. „Pokud bychom měli zrušit daň z nabytí do budoucna, a já si myslím, že ta vize je svým způsobem správná, tak to musíme začlenit do komplexní reformy majetkových daní,“ uvedla v médiích Schillerová.

Snížení DPH na pořízení nového bytu by mohlo podle Sdružení pro architekturu a rozvoj zlevnit průměrný pražský byt až o 300 tisíc korun. DPH se v současnosti vztahuje na koupi novostavby, kdy od kolaudace neuplynulo více než pět let. Snížená 15procentní sazba se vztahuje na byty s rozlohou do 120 metrů čtverečních a rodinné domy do 350 metrů čtverečních. Větší novostavby podléhají 21procentní dani. Snahy snížit DPH na novostavby končily v minulosti také bez výsledku.

Pražská rada se nedávno dostala do ostrého sporu kvůli další dani, a to dani z nemovitosti, kterou každoročně platí majitelé bytů a domů. Zastupitelstvo odsouhlasilo, že si výši daně budou moci určovat samotné městské části. Většina z nich přitom avizovala, že daň zvýší. „Takový krok ještě více zatíží majitele bytů s vysokými hypotékami,“ řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, který se postavil proti zbytku koalice.

