Ve Středočeském kraji značně přibylo bytů, nová výstavba ale začíná zpomalovat | E15.cz

V roce 2018 ve Středočeském kraji podle předběžných údajů začala výstavba 6284 bytů. Nejvíce bytů v rodinných domech začali loni lidé v regionu stavět v okrese Praha-východ, výstavba bytových domů byla největší v okrese Praha-západ. Loni bylo na území kraje dokončeno 7246 bytů, tedy o 1797 více než v předešlém roce. Více než třetina bytů v kraji byla v roce 2018 vystavěna na území centrálních okresů, Praha-východ a Praha-západ.

Podle analytiků byl minulý rok podíl nových bytů situovaných do rodinných domů nejvyšší mezi kraji. "Top mezi kraji dosahoval středočeský region také v intenzitě bytové výstavby přepočtené na obyvatele. A to především zásluhou centrálních okresů, jejichž intenzita vykazuje dlouhodobě nejvyšší hodnoty mezi okresy ČR," uvedli analytici. Průměrně byla ve středních Čechách v letech 2013 až 2018 ročně zahájena výstavba 3,9 bytu na 1000 obyvatel. Byla to nejvyšší hodnota mezi kraji. Celorepublikový průměr činil 2,6 bytu.

Nejvíce bytů na území kraje se během roku 2018 začalo stavět v okrese Praha-východ (1363). "Jednalo se o více než pětinu zahájených bytů v kraji," uvádí analýza. Dále v pořadí následovaly okresy Nymburk, Beroun a okres Praha-západ, který klesl na čtvrtou pozici v důsledku meziročního poklesu počtu bytů o 43 procent oproti předchozímu roku.

Meziroční pokles byl dle analytiků patrný u třetiny okresů kraje, kromě Prahy-západ zaznamenaly pokles ještě okres Benešov a mírně i okresy Nymburk a Praha-východ. Naopak vzestup v rámci kraje zaznamenaly především okresy s nižší bytovou výstavbou, například Příbram, Mělník, Kutná Hora nebo Rakovník.