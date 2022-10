Evropský summit v Praze | Aktuální zpravodajství ONLINE | E15.cz

Katarský emír odletěl z ČR, Brusel neodsouhlasil jeho účast na summitu

Katarský emír Tamim bin Hamad Sání ve středu večer odletěl z Česka, potvrdil ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák. Důvodem podle něj bylo, že Brusel neodsouhlasil, aby se emír stal účastníkem dnešního neformálního summitu evropských zemí. Podle Deníku N, který na odjezd emíra upozornil, odcestoval do Londýna.

Vládce Kataru do Česka přiletěl v úterý, ve středu jednal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem a odpoledne s premiérem Petrem Fialou (ODS). Setkání se zúčastnilo i několik ministrů. Čeští politici s emírem jednali především o ekonomických otázkách. Mluvili o případných dodávkách zemního plynu do ČR. Emír měl v Česku zůstat do dneška a využít své návštěvy Prahy k setkání s účastníky summitu.