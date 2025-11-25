Agrofert rozšiřuje působení. Koupil firmu s terminálem pro čpavek v Rotterdamu
- Holding Agrofert, vlastněný Andrejem Babišem, koupil nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding.
- Babiš čelí obavám ohledně střetu zájmů, pokud by byl jmenován premiérem.
- Agrofert, který loni zvýšil zisk na 7,1 miliardy korun, sdružuje přes 200 firem.
Holding Agrofert, který vlastní předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, koupil nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V. za 290 milionů eur (přibližně 7 miliard korun). Tato firma vlastní terminál pro dovoz a skladování čpavku v Rotterdamu a platformu pro distribuci čpavku v Evropě. Čpavek je klíčovou surovinou pro výrobu hnojiv.
OCI Ammonia Holding B.V. je součástí skupiny OCI Global, která je předním výrobcem dusíkatých produktů. Transakce by měla být uzavřena v první polovině roku 2026, pokud ji schválí soutěžní úřady a akcionáři OCI N.V. na valné hromadě.
Střed zájmů Babiše
V souvislosti s tím, že Andrej Babiš by měl být jmenován premiérem České republiky opět začal řešit jeho střet zájmů. „Pokud by šéf hnutí ANO Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu,“ řekl na Národní třídě 17. listopadu Radiožurnálu prezident Petr Pavel. V takovém případě by podle něj bylo dobré, aby hnutí nabídlo jiného kandidáta. Pokud by Babiš v okamžiku jmenování premiérem vlastnil Agrofert, ocitl by se ve střetu zájmů.
Babiš uvedl, že způsob, jakým vyřeší střet zájmů, oznámí těsně předtím, než ho hlava státu premiérem jmenuje. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně.
Agrofert, který působí v zemědělství, potravinářství a chemickém průmyslu, v loňském roce zvýšil zisk o 5 miliard korun na 7,1 miliardy korun, zejména díky prodeji mediální skupiny Mafra a dalších firem. Tržby zůstaly na úrovni 212 miliard korun.
Do holdingu Agrofert, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i v zahraničí, patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo také potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v Česku zhruba 18 tisíc.