Babiš chce znovu přidat důchodcům | E15.cz

Čeští senioři se ještě ani nestihli pořádně potěšit z rekordní valorizace důchodů od letošního ledna a premiér Andrej Babiš už jim slibuje další přilepšení.

„Podle odhadů průměrné mzdy a spotřebitelských cen by důchody příští rok měly růst o sedm set korun, ale já budu chtít, aby to bylo devět set. Dynamika růstu mezd je podstatně větší než dynamika důchodů,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 předseda vlády. Pokud by se jeho plán uskutečnil, znamenalo by to druhý devítisetkorunový meziroční nárůst důchodů v řadě.

Pro státní rozpočet by takový krok znamenal výdaj zhruba sedm miliard nad původní plán. Podle rozpočtového výhledu měly důchody v roce 2020 vyjít státní kasu zhruba na 487 miliard korun, Babišův záměr by tuto sumu poslal nad částku 490 miliard.

Rozpočtový výhled ministerstva financí přitom počítá pro rok 2020 s příjmy z důchodového pojištění kolem 480 miliard. Reakci ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové se do uzávěrky vydání nepodařilo sehnat.

Opozice se k Babišovu nápadu staví zdrženlivě a čeká na podrobnější informace. „ODS nemá nic proti navyšování důchodů, pokud se ekonomice daří. Očekával bych ale, že současně bude probíhat diskuze o důchodové reformě,“ říká předseda ODS Petr Fiala s tím, že Babiš podle něj využívá důchody k „volebnímu úplatkářství“.

Ani pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík proti Babišovu plánu rovnou neprotestuje. Upozorňuje ale na hrozící ekonomické zpomalení v příštím roce. „Výhled ekonomiky pro další rok není tak růžový, jako byl na letošek. Neradi bychom způsobili rozpočtový průšvih,“ říká Ferjenčík.

Podle první místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by měl premiér především řešit, kde stát na důchody vezme.

„Letos je to o 37 miliard více než loni. Takto rychlým tempem růst důchody nemohou, pokud tedy neplánujeme, že za pár let přestaneme důchody vyplácet úplně,“ říká Pekarová Adamová. Podobně jako Fiala by od premiéra ráda viděla návrh důchodové reformy.

V letošním roce stoupla průměrná penze oproti loňsku o devět set na 13 200 korun. Seniorům starším 85 let se jejich penze navíc zvýšily o další tisícovku.

