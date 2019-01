Český venkov ohrožuje rostoucí zaručená mzda | E15.cz

Výše zaručené mzdy, jež je násobkem minimální mzdy a příslušného koeficientu, se dělí do osmi skupin. U profesí spadajících do první skupiny se sazba rovná minimální mzdě, tedy 13 350 korunám měsíčně. V osmé skupině činí přibližně dvojnásobek minimální mzdy, tedy 26 700 korun měsíčně. Zaručená mzda přitom nesmí být nižší než minimální mzda. Například skladník v maloobchodě patří do první skupiny, prodavač pohonných hmot do druhé a prodavač, který zajišťuje samostatný prodej zboží, jeho přejímku, uskladnění a aranžování už do třetí skupiny.