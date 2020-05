Babiš: Od středy bude možné na 48 hodin cestovat mezi Českem a Slovenskem bez testu na COVID-19 | E15.cz

Od středy budou moci Češi a Slováci mezi zeměmi cestovat bez nutnosti negativních testů na onemocnění COVID-19 a bez karantény, pokud se vrátí zpět do své země do 48 hodin.

Na twitteru to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

„Jsme domluveni, že ministerstvo zdravotnictví svým opatřením toto zavede. Uvedeme to v mimořádném opatření jakožto výjimku od středy,“ řekl po dnešním jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„Nemůžeme úplně exaktně kontrolovat pohyb každého člověka, ale věřím tomu, že lidé v tomto směru budou zodpovědní a nebudou riskovat nějaké postihy, pokud by zde byli delší dobu bez negativního testu,“ dodal.

„Jinak platí to, co jsme avizovali, že pracujeme na celkovém rozvolnění režimu cestování. Chtěli bychom to představit příští týden,“ řekl také Vojtěch. Jde o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na COVID-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, co budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Původně Vojtěch hovořil o tom, že takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 8. června, v pondělí ale mluvil o termínu o týden pozdějším.

Bratislava minulý týden umožnila obyvatelům země pod Tatrami vycestovat na 24 hodin do osmi evropských států, včetně Česka, Rakouska a Maďarska, aniž by po návratu na Slovensko museli nastoupit do karantény nebo předkládat potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.

Maťovič už dříve uvedl, že se od středy uvedená doba prodlouží na 48 hodin a na stejnou dobu by Bratislava mohla umožnit vstup obyvatelům Česka, Rakouska, Maďarska, Polska, Chorvatska, Německa, Slovinska a Švýcarska na Slovensko bez potvrzení o testu.

Dodržování nařízení na slovenských hraničních přechodech ověřují policisté. Zájemci o vycestování musí vyplnit formulář, do kterého hlídka zapíše čas překročení hranic a který se zkontroluje při návratu osoby.

Rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg dnes po videokonferenci se svými protějšky z Česka, Slovenska, Maďarska uvedl, že by se hranice mezi těmito zeměmi mohly zcela otevřít v polovině června. Slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok ale v prohlášení uvedl, že postoj Slovenska bude záviset na vývoji epidemiologické situace.