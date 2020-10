Roman Prymula odmítl rezignovat. Babiš mu pohrozil odvoláním | E15.cz

„Požádal jsem Romana Prymulu o rezignaci. Pokud tak neudělá, tak ho odvolám. Pana Faltýnka jsem také požádal o rezignaci,“ řekl Babiš, který je podle svých slov ze situace v šoku. „Taková chyba se nedá omluvit. Nemůžeme kázat vodu a pít víno. Ministr zdravotnictví by měl jít příkladem a to bez vytáček,“ dodal premiér.

Sám Prymula to však odmítl. „Na základě fotografií to vypadá, že jsem něco porušil. Já s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil,“ řekl ministr na odpolední tiskové konferenci. Schůzka se podle něj nekonala v restauraci Rio's, ze které vycházel, ale v soukromých prostorách vyšehradské kapituly. Připustil, že udělal chybu, že neměl roušku, když po odchodu z restaurace nasedal do auta. Na schůzce byl kromě ministra a Faltýnka také ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant, který při obhajobě použil stejnou argumentaci jako ministr.

Děkan vyšehradské kapituly Michal Němeček je podle svých slov celým děním zaskočen. Nájemce prostor, tedy restaurace Rio's, ho nijak o schůzce neinformoval. „V těchto dnech se zástupci kapituly nikdo nejednal o poskytnutí jakýchkoli prostor pro jednání představitelů státu či politiků,“ uvedl s tím, že bude požadovat po restauraci vysvětlení.

Faltýnek se k rezignaci zatím nevyjádřil. Podle svých slov nechá na hygieně posoudit své prohřešky. V případě pokuty požádá Poslaneckou sněmovnu o vydání k správnímu řízení.

Podobně jako Babiš měl Prymulovo odstoupení za hotovou věc i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Vítám rozhodnutí pana premiéra, bylo to jediné možné a správné řešení. Tento krok nám dává šanci udržet si důvěru veřejnosti při prosazování nezbytných opatření v boji proti epidemii,“ uvedl Hamáček ještě předtím, než vystoupil ministr zdravotnictví.

Babiš dopoledne uvedl, že o svém rozhodnutí již informoval prezidenta Miloše Zemana, který podle Babiše vyjádřil o tomto kroku pochybnosti. Premiér by se měl se Zemanem sejít v Lánech ještě v pátek, kde tuto záležitost budou spolu řešit. Prymula má dostat 28. října od prezidenta nejvyšší státní vyznamenání, tedy Řád bílého lva.

Zeman už v minulosti okamžitě neodvolal ministra, i když to po něm premiér chtěl - šlo o exministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) v minulém roce.

Musí prezident odvolat ministra? Právě v souvislosti s loňským odvoláváním Antonína Staňka napsal politolog Petr Sokol následující: „Pokud ministr neodchází sám, ale odvolává ho předseda vlády, řeší se situace už podle článku 74 Ústavy, který doslova říká: Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády. V tomto případě má většina ústavních právníku za to, že zde hlava státu na výběr nemá a ministra navrženého k odvolání musí odvolat. Snad s jedinou malou výjimkou se čeští prezidenti tímto výkladem dosud řídili."

Babiš již od rána hledá nového kandidáta na ministra. „Budu hledat urychleně náhradu. Není jiné řešení, i když pro mě je to velmi složitá situace. Nikdo ale není nenahraditelný, ani já,“ řekl dopoledne Babiš, který podle svých slov oslovil dva kandidáty. Rozhodnout se chce ještě před tím, než pojede ve čtyři hodiny odpoledne do Lán za prezidentem.

Jedním z oslovených je pravděpodobně docent Jan Blatný z Fakultní nemocnice v Brně, který přijel v pátek na úřad jednat s Babišem. Nabídku dostal také ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl, který však podle informací České televize Babišovu nabídku odmítl.

Babiš vyloučil, že by o návrat požádal exministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Když se naposledy měnila pozice šéfa rezortu po Vojtěchově rezignaci, spekulovalo se hojně o Aleksi Šedovi. Ten je náměstkem na ministerstvu zdravotnictví, pozici na jaře převzal právě po Prymulovi. Dále se mluví o řediteli Fakultní nemocnice v Motole Miloslavu Ludvíkovi, který ministrem sám býval, byť podle svých slov nabídku nedostal.

Rezignaci ministra požaduje od rána také opozice. „Jde o naprostý výsměch a pohrdání občany. A také zdravotníky a dobrovolníky, kteří pracují v nemocnicích. Není možné, aby pan ministr Prymula i místopředseda ANO Faltýnek porušovali opatření platná pro všech deset milionů občanů,“ řekl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Podle europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09) by měl Babiš dodržet svá slova a prezidentovi navrhnout odvolání Prymuly. „Pevně věřím tomu, že se nebude opakovat loňský scénář, jaký známe s odvoláním ministra Staňka. A že si všichni aktéři uvědomují, že v této chvíli jde o lidské životy, nikoli o politickou moc," napsal.

Předseda lidovců Marian Jurečka požaduje přísnější trest pro Faltýnka. „Oba mají odstoupit z veřejných funkci, jak ministr Prymula, tak předseda poslaneckého klubu a zemědělského výboru Faltýnek. Jak to mají z hlediska funkcí uvnitř ANO je jejich věc, ale jestli má odstupovat ministr, tak to musí stejně platit pro druhého účastníka schůzky,“ uvedl

Zároveň politici vyzvali veřejnost k dodržování opatření, aby nedošlo k přetížení nemocnic. „Nehleďte na to, jak papalášsky se chovají tito lidé. Nehleďte na to, jak špatný příklad vám dávají lidé z hnutí ANO. Dodržujme pravidla zodpovědného chování,“ řekl šéf občanských demokratů Petr Fiala.