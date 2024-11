Babišův návrh na zmrazení platů politiků na pět vláda patrně odmítne

Návrh předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše na pětileté zmrazení platů vrcholných politiků koaliční vláda Petra Fialy (ODS) pravděpodobně odmítne. Vyplývá to z podkladů pro středeční jednání kabinetu, jenž by měl zákonodárcům poslat k Babišově novele záporné stanovisko. Upozorní zejména na to, že po skončení období by platy vrcholných politiků "dramaticky" skokově vzrostly.

Předloha nezahrnuje podle vládních legislativců žádný "rozmrazovací mechanismus", který by skokovému zvýšení platů zabránil. "V návaznosti na dostupná data z předchozích let lze v takovém případě očekávat růst platové základny o více než 30 procent," stojí v předběžném stanovisku kabinetu.

Kabinet Babišově předloze vytkne patrně také to, že neodráží květnový verdikt Ústavního soudu, jenž zrušil z podnětu soudců základní koeficient nutný pro výpočet platů ústavních činitelů z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství vždy za předloňský rok. Soud uvedl, že letošní snížení soudcovských platů, které spočívalo v trvalé změně tohoto koeficientu, odporuje ústavnímu pořádku. Ústavnost snížení platů u politiků ale ústavní soudci v rozhodnutích nezpochybnili.

Vláda předložila Sněmovně novelu, podle níž by se platy vrcholných politiků meziročně zvýšily podle funkce mezi zhruba 6,9 a 6,98 procenta. Plat řadového poslance a senátora by příští rok vzrostl o 7100 korun na 109 500 korun měsíčně, plat prezidenta by činil 365 000 korun, o 23 800 korun víc než teď.

Vládní předloha vrací do zákona základní koeficient tři místo 2,822, který Ústavní soud zrušil s účinností ke konci letošního roku. Pro příští rok ale vládní novela stanoví platové základny přímo. Pro vrcholné politiky a další funkcionáře jde o 101 364 korun, pro soudce o 121 685 korun a pro státní zástupce 109.516,5 koruny. Výše základny pro žalobce podle vlády zachovává pravidlo, podle kterého zástupce představuje 90 procent platové základny soudců. Babišova předloha stanoví jen základnu pro vrcholné politiky, do konce roku 2029 by byla na letošní úrovni 94 775 korun.

Vládní novela zavádí také paušální náhradu pro manžela nebo partnera prezidenta republiky. Prakticky ji bere z paušální náhrady hlavy státu. Náhrada prezidenta by nově činila 235 procent platové základny, manžela či partnera 100 procent. Pokud by hlava státu manžela nebo partnera neměla, její náhrada by představovala nynějších 335 procent platové základny.