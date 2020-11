Blatný: Opatření se zmírní na třetí stupeň nejdřív za týden | E15.cz

Do třetího stupně rizika podle protiepidemického systému PES, který by znamenal další zmírnění přijatých opatření včetně otevření obchodů nebo restaurací, se může Česko posunout nejdříve za týden. Oznámil to ministr zdravoctnictví Jan Blatný (za ANO). Nyní bude navrhovat zmírnění opatření z pátého na čtvrtý stupeň.

Čtvrtý stupeň předpokládá skóre podle PES 61 až 75. „Aktuální hodnota je 62 bodů, což je blízko ke stupni tři. Budeme trvat na tom, aby uběhlo ještě sedm dní, než bude možné stupeň tři vyhlásit,“ řekl k tomu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

Přechod z pátého na čtvrtý stupeň PES by mimo jiné znamenal zkrácení zákazu vycházení na dobu od 23:00 do 5:00. Čtvrtý stupeň by také znamenal návrat do školních lavic pro žáky prvního stupně základních škol nebo nárůst povoleného počtu účastníků svateb, pohřbu a bohoslužeb z 15 na 20 osob.

Ve speciálních školách a pro prvňáky a druháky na základních školách se výuka obnovila tuto středu. Podle plánu se o týden později 25. listopadu do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol a obnoví se v nich také praktická výuka ve skupinách do 20 studentů. Ve stejném termínu se začínají učit skupiny do 20 studentů posledních ročníků na vysokých školách. Opět bude možná také prezenční výuka „jeden na jednoho" na základních uměleckých školách a jazykových školách. Od pondělí 30. listopadu půjdou do škol děti z prvního stupně a 9. třídy, další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat po týdnu. Podmínkou je ale právě schválení přechodu z pátého na čtvrtý stupeň PES.

Na konci listopadu Dušek očekává 2000 až 3000 nových případů COVID-19 denně. Do konce měsíce tak přibude až 40 tisíc nakažených. Příští týden by mohlo být ukončeno nařízení, které nemocnicím nakazuje zastavit jakoukoliv odložitelnou péči. Stále by ale platilo, že nemocnice musí vyčlenit dostatečné kapacity pro nemocné COVID-19.

Prozatím se také nebudou rušit polní nemocnice připravené na případný náhlý růst počtu pacientů s COVID-19. Pronájem areálu v pražských Letňanech, kde provizorní nemocnici vybudovala armáda, byl prodloužen do konce února.