Bojíte se zdražení elektřiny? | E15.cz

Opravdu i já ušetřím za elektřinu?

V průměrných číslech ano. Teoreticky. Byt s malou spotřebou má za letošní rok v průměru ušetřit 400 korun, pokud ohříváte vodu akumulačním spotřebičem, ušetříte 550 Kč a u přímotopu přes 700 korun ročně. U plynu je to (použití jen na vaření) za necelou stokorunu, ale pokud vaříte/topíte, bude to už 1500 korun. U domku je to hezkých 2500 korun "za nic". Jenže, jak upozorňuje analytik specializující se na srovnání cen elektřiny z Kalkulátor.cz Lukáš Kaňok, slevy nebudou automatické. Musíte si je zařídit.

Začalo to už na podzim

Už loni v říjnu největší dodavatel elektřiny ČEZ snížil elektřinu o 9 % téměř paušálně. Jak připomíná Lukáš Kaňok, konkurenti ČEZ ihned napadli s tím, že šlo jen o korekci původně přestřelených cen. Jenže velkoobchodníci samozřejmě nakupují energii dlouho dopředu, takže koronavirový pokles výroby a následné nižší velkoobchodní ceny se projeví až později. Pokud vůbec, jak uvidíme dále.

V Německu se už zdražuje

A to je ta špatná zpráva. Hezký český příběh nemusí korespondovat s globálními trendy. A je jasné, že ty nás jednou doběhnou. V sousedním Německu, které má díky své ekologické politice už nyní nejdražší elektřinu v celé Evropě, je to už jasné. Studie provedená webem pro porovnávání cen Verivox (což je něco jako zmíněný český Kalkulator.cz) ukazuje, že většina z německých 820 regionálních dodavatelů elektřiny chce i letos držet stejně vysoké ceny. Konkrétně 730 dodavatelů nepůjde dolů i přes to, že podobně jako u nás v Německu regulátor EEG přikázal nižší poplatek (6,5 centů za kilowatthodinu). U modelové rodiny se spotřebou 4000 kilowattů je to úspora 10 eur ročně. Jen 45 dodavatelů ale sníží ceny a zmíněné modelové rodině ušetří 24 eur (650 Kč). Naopak 42 dodavatelů ceny zvýší o 32 eur (850 Kč).

Dodavatelé elektřiny teď platí méně a někteří spotřebitelé více

Zatímco zákazníci v Německu tedy platí neustále více, elektrárenské společnosti těží z nižších nákupních cen a na lipské energetické burze klesla pořizovací cena od ledna 2019 cena o víc než 20 procent. Na druhé straně barikády, u koncových spotřebitelů je situace taková, že ceny stoupají, bez ohledu na to, kolik zákazníci spotřebovávají. Za posledních pět let spotřebitelské ceny v Německu vzrostly dokonce o 40 %. Přitom cena práce, která je závislá na spotřebě, vzrostla jen o 10 %.

Šetřit se vlastně dnes nevyplatí

A Německo kopíruje i trend u nás. Předseda rady ERÚ Stanislav Trávníček prohlásil, že v letošním roce a vlastně v přicházející pětiletce (v energetice začíná nové regulační období 2021 – 2025) „nejvíce ušetří ty domácnosti, které danou komoditu intenzivně využívají." Což v překladu znamená, že ti kteří spotřebovávají mnohem méně energie, musí platit stejnou základní sazbu, která roste mnohem rychleji než cena závislá na spotřebě. A tak místo tlaku na snížení spotřeby funguje celá ekologická koncepce naopak.

Jak si mám vynutit nižší ceny elektřiny?

Vlastně je to docela snadné, stačí přejít na jiný tarif a dodavatele. Jak je ze zmíněného příkladu Německa vidět, i ve stabilní regulované ekonomice jsou koncové ceny vysoce nestabilní a má cenu měnit dodavatele. Stačí vyzkoušet některou ze služeb jako je Kalkulátor.cz. Pomohou vám i s tím, jak změnit dodavatele plynu.