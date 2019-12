Audit k Babišovi a Agrofertu je konečný, tvrdí Evropská komise | E15.cz

Audit ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO), který v pátek do Česka poslala Evropská komise, je podle této instituce konečný. Mluvčí komise tak dnes vyvrátil tvrzení ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Babiše, že zpráva je pouze průběžnou verzí, ke které může Česko zaslat připomínky.

Podle EK musí ve lhůtě dvou měsíců po doručení českého překladu tuzemské úřady sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě. Opoziční politici vyzývají ke zveřejnění dokumentu, sněmovní strany chtějí koordinovat další postup na společné schůzce. Záležitost by podle nich měla dolní komora probrat.

Obsah auditní zprávy nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Babiš to odmítá. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. Komise trvá na tom, že obsah zprávy je tajný, na žádost komise o důvěrné zacházení s dokumentem odkazuje i MMR.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) dopoledne uvedla, že řízení k auditu nekončí. Na úterý dopoledne svolala tiskovou konferenci. Babiš je dnes v Madridu na Konferenci OSN o změnách klimatu (COP25), dosavadní plánovaná vyjádření pro média zrušil. V rozhovoru pro rádio Impuls ráno podobně jako Dostálová trval na tom, že do Česka nedorazila finální zpráva a země může uplatňovat připomínky. Česko podle něj odmítalo závěry jarní předběžné zprávy a odmítat je bude i nadále.

Piráti i další strany požadují především zveřejnění dokumentu, Bartoš navrhuje i jeho projednání v kontrolním výboru Sněmovny a na plénu komory.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) řekl, že MMR by mělo o obsahu auditu informovat vládu. Zdůraznil, že pokud by na základě auditu muselo Česko vracet část proplacených unijních dotací, náklady by neměli nést daňoví poplatníci.

Podle ředitele Transparency International (TI) Davida Ondráčky je rozhodnutí definitivní, nyní začne dohodovací období o tom, kolik peněz má Česko vrátit. Dříve se hovořilo o tom, že Česku hrozí, že do unijního rozpočtu bude vracet kolem 450 milionů korun dotací pro Agrofert. Dohadovací řízení o částce se může vléct podle TI třeba rok. ČR v něm může legitimně vznášet námitky. Babiš by měl podle organizace, která na jeho střet zájmů dlouhodobě upozorňuje, okamžitě odstoupit.

Ukončený audit se týká dotací ze strukturálních fondů EU. Evropská komise pracuje ještě na druhém auditu, který se týká přímých zemědělských dotací. Jeho finální verzi by do Prahy měla zaslat nejpozději v únoru.