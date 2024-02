Čapí hnízdo je zpátky u soudu. Státní zástupce chce pro Babiše a Nagyovou opět tříleté podmínky

Státní zástupce Jaroslav Šaroch dnes znovu navrhl pro předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínku s odkladem na pět let a peněžitý trest deset milionů korun. Stejný podmíněný trest požaduje i pro Babišovu někdejší poradkyni Janu Nagyovou, která by podle něj měla zaplatit 500 tisíc korun. Šaroch to řekl ve své závěrečné řeči.