Zatímco v Alpách ceny skipasů rostly o osm až 10 procent, v Česku provozovatelé zdražovali maximálně o dvě procenta. „Dvě třetiny horských středisek v ČR udržely loňské ceny, zbytek areálů pohnul cenami v řádu jednotek procent. Skiareály v Česku tedy drží ceny prakticky na stejné úrovni jako loni, a protože chtějí, aby lidé dál jezdili na české hory, berou aktuální růst nákladů raději na sebe,“ vysvětluje Knot.

S tím souhlasí prezidentka AHS ČR Kateřina Neumannová, zvyšující se ceny energií ani případné investice do nových technologií podle ní provozovatelé do cen skipasů letos nepromítli. Snižují naopak své zisky.

Ve větších střediscích je stále kolem 60 centimetrů sněhu, vzhledem k oteplení posledních několika dnů ale spíše toho mokrého. Takzvaný prašan, tedy čerstvý prachový sníh, zůstává na sjezdovkách ve vyšších nadmořských výškách.

Levnější skipasy pořídí lyžaři hlavně v předprodejích, v některých případech dokážou ušetřit až 30 procent. Například letošní cena online předprodeje pro Špindlerův Mlýn startovala na částce 640 korun za celodenní skipas, nyní se pohybuje mezi 900 a 1500 korunami. V případě, že lyžař koupí skipas až na místě na pokladně, může zaplatit až 1690 korun.

Ceny skipasů v ČR 2024 Skiareál Sezonní skipas dospělý Sezonní skipas dítě 1 den dospělý 1 den dítě Černá hora – Janské Lázně 13 990 10 490 1290 900 Pec pod Sněžkou 13 990 10 490 1290 900 Černý Důl 13 990 10 490 1290 900 Velká Úpa 13 990 10 490 1290 900 Svoboda nad Úpou 13 990 10 490 1290 900 Skiareál Lipno 15 630 11 180 1150 780 Horský resort Dolní Morava 10 900 6700 1140 745 Klínovec 16 600 9960 1090 650 Malá Úpa 9000 6300 1050 740 Tanvaldský Špičák 10 500 6600 990 710 Špindlerův Mlýn 15 090 10 590 980 690 Kraličák – Hynčice 6300 0 980 240 Skiareál Plešivec 10 990 5900 980 490 Ještěd 15 090 10 590 950 670 Kouty nad Desnou 7700 1500 950 150 Herlíkovice – Bubákov 9000 5000 900 540 Bouřňák 3500 2950 900 900 Špičák – Železná Ruda 10 290 7210 890 640 Skicentrum Kohútka – – 840 340 Říčky 7200 7200 830 620 Benecko 7400 5700 810 620 Deštné v Orlických horách 8460 5910 790 570 Železná Ruda – Nad nádražím – Belveder 9500 5355 780 555 Vítkovice – Aldrov 8000 6000 740 590 Harrachov – – 690 480 Zadov 4800 – 690 - Vrchlabí – Kněžický vrch 6500 4800 680 520 Vrchlabí – Kebrlák 5000 2800 680 520 Bublava – Stříbrná 7500 4000 650 550 Mosty u Jablunkova 10000 6000 650 510 Synot Kyčerka 6800 4300 620 350 Severák 6500 4600 580 400 Bedřichov 6500 4600 580 400 Rališka 6999 5499 530 430 Monínec – – 510 360 Klíny 5000 4000 500 360 Mariánské Lázně 5500 2900 450 330 Vysoké nad Jizerou – Šachty 5500 3500 440 300 Jablonec nad Jizerou – Kamenec 6900 4500 400 300 Dlouhoňovice 4000 2800 350 320 Rokytnice nad Jizerou 14 900 11 900 – –

Zdroj: onthesnow.cz

Ceny se mohou změnit.

Zimní dovolenou podle průzkumu Czech Tourismu plánuje v Česku trávit kolem 40 procent lidí, na osobu chtějí za týden utratit necelých 7000 korun. „Útrata Čechů související s volnem má vždy spojitost s příjmy, na sezoně přitom nezáleží. Podle našeho průzkumu 22 procent lidí plánuje za toto volno utrácet více než loni, 11 procent naopak méně, v obou případech se jedná zhruba o třetinu výdajů,“ říká ředitel CzechTourismu František Reismüller.

Trend digitalizace a investic do nových online rezervačních systémů potvrzuje Veronika Janečková, která za Czech Tourism komunikuje s podnikateli. „Skiareály v Česku služby a produkty pro návštěvníky rozvíjejí a modernizují průběžně, letos do nich investují víc než miliardu korun. Mimo jiné pokračují v digitalizaci systémů, především co se týče prodeje skipasů či rezervace vybavení v půjčovnách.“

Zimní dovolenou si Češi nejvíce vybírají podle ceny, rádi také jezdí na místa, s nimiž mají dobré zkušenosti oni sami nebo někdo z jejich známých. I přes zvýšení cen v Alpách ale stoupá jejich zájem o zimní dovolenou v zahraničí, oproti loňské sezoně vzrostl o šest procent.