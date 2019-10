České předsednictví EU bude levné | E15.cz

„Vidíme tam velké rezervy v personální oblasti a v oblasti zajištění bezpečnosti. Pana premiéra jsem na to upozornil,“ řekl ministr vnitra a předseda sociální demokracie Jan Hamáček s tím, že výdaje měly být o 20 milionů eur (516,5 milionu korun) vyšší.

„Je to prestižní věc a možnost sebepropagace země. Když na to rezignujeme, je to k naší škodě,“ míní ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Například Rumunsko vynaložilo za letošní předsednictví 75 milionů eur (1,9 miliardy korun). Finsko, které má o polovinu méně obyvatel než Česko a Radu EU vede nyní, si odkleplo 70 milionů eur (1,8 miliardy korun).

Politolog Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů souhlasí se Zaorálkem, že šetřit na vedení EU se nemusí vyplatit. „Předsednictví je stále důležitý institut, který může pomoci prosadit zájmy členských zemí,“ připomněl Kovář.

Nelze však vyloučit, že české předsednictví bude dražší. Výrazně se prodražilo například Rakousku. V minulosti si vyhradilo 43 milionů eur (1,1 miliardy korun), více než dvojnásobek však muselo nakonec doplatit.

Podle Babišova návrhu budou náklady na nové pracovníky činit 215 milionů korun, vysílání pracovníků do stálého zastoupení ČR v Bruselu pak přijde na 250 milionů. Celkem by měla vláda zaměstnat kvůli předsednictví dvě stovky lidí.