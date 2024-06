Česko chce připravit astronauta na let do vesmíru, Aleš Svoboda zahájí výcvik

„Aleš Svoboda se musí stát plnohodnotným astronautem. To je to, k čemu směřujeme. K tomu potřebuje i výcvik a my jsme dojednali s Evropskou kosmickou agenturou, že ten výcvik započne už v druhé polovině tohoto roku. Bude postupný a částečný a bude probíhat dva měsíce,“ řekl Kobera. Další dvouměsíční výcviky by měly následovat v dalších letech. Podle Kobery se s tím vždy budou pojit vzdělávací, popularizační, osvětové i zážitkové aktivity pro veřejnost. Chystá se soutěž o logo a název vesmírné mise.

Svoboda zdůraznil, že je pro něj důležité, že jde o národní projekt. „Pro mě je prioritou číslo jedna, aby mise měla co největší efekt pro celé Česko, aby byla kvalitně připravena. K tomu už se dělají konkrétní kroky,“ uvedl. Podle něj si i ostatní evropské země uvědomují přínos vesmírného programu.

Záměr nazvaný Česká cesta do vesmíru, který dnes představili vládní lídři spolu s akademiky a zástupci průmyslu, spočívá v propojení firem, výzkumu vesmírných technologií a vzdělávání. Jeho cílem je, aby se ve výhledu pěti let mohla uskutečnit česká mise do vesmíru.