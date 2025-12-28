Praha na Nový rok bez ohňostroje, město láká na levnější vstupy
- Praha už na Nový rok nestřílí ohňostroj ani nepromítá na budovy.
- Místo toho nabízí levnější vstupy do zahrad a muzeí až do 4. ledna.
- V centru i v rezervacích dál platí zákaz zábavní pyrotechniky.
Praha nebude pořádat novoroční ohňostroj ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele metropole místo toho magistrát připravil na 1. ledna zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické zahrady, Muzea MHD ve Střešovicích, pražského planetária či Petřínské rozhledny, sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. V centru Prahy a na dalších místech metropole platí od 1. prosince 2020 zákaz používání zábavní pyrotechniky. Novoroční ohňostroj zrušila Praha od 1. ledna 2020.
„Hlavní město v posledních letech nepořádá žádný novoroční ohňostroj. Místo toho veřejnosti nabízíme možnost užít si novoroční den se zvýhodněným vstupným do vybraných městských organizací,“ uvedl Hofman.
Sleva na vstupné
Lidé budou moci navštívit například Botanickou zahradu v Troji se slevou na vstupné, které bude při nákupu na pokladně poloviční oproti běžné ceně 180 korun. Přijít budou moci také do blízké zoologické zahrady, kde bude vstupné stát 100 korun. Zvýhodněná cena bude platit až do 4. ledna. Běžné vstupné pro dospělé činí 330 korun. Obě zahrady budou otevřeny od 09:00 do 16:00.
Příležitost k návštěvě nabídne také Muzeum MHD ve Střešovicích, kam bude možné vstoupit za jednotné vstupné 100 korun. Prague City Tourism umožní za zvýhodněnou cenu 50 korun vstup na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlového bludiště. Galerie hlavního města Prahy pak na Nový rok od 14:00 do 20:00 hodin nabídne akci, kdy lidé dostanou jeden lístek zdarma k jednomu zakoupenému na všechny krátkodobé výstavy.
Planetum, které zahrnuje modernizované Planetárium Praha, Štefánikovu hvězdárnu a Hvězdárnu Ďáblice, připravilo dětské vstupné pro všechny návštěvníky. Národní kulturní památka Vyšehrad umožní vstup zdarma druhé osobě k jedné zakoupené vstupence na výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu, nabídne také jednotné vstupné 100 korun na komentované prohlídky Kasemat ke Gorlici do vyčerpání kapacity.
Zapojí se rovněž Muzeum Prahy, které v otevírací době od 12:00 do 18:00 hodin umožní vstup zdarma do nově zrekonstruované hlavní budovy na Florenci. Do dalších jeho objektů, jako Clam-Gallasova paláce a Domu U Zlatého prstenu, bude vstupné snížené na 80 korun. Letos se k akci poprvé připojí také technologické centrum HW Lab. Kompletní přehled zapojených institucí včetně výše vstupného a otevírací doby lidé najdou na webu Prahy.
Bývalé vedení města se rozhodlo zrušit ohňostroje na konci roku 2019, 1. ledna 2020 uspořádalo videomapping. Posléze ustoupilo také od jeho pořádání. Ohňostroje se v minulosti odpalovaly například z Letné, Vítkova, Petřína nebo z pontonu na Vltavě. Praha je zrušila kvůli hluku a negativním vlivům na život zvířat.
Na podzim 2020 se metropole rozhodla schválit vyhlášku, kterou od 1. prosince téhož roku zakázala používat zábavní pyrotechniku v památkové rezervaci, přírodních parcích a ve chráněných územích, okolo vodních toků a na ostrovech, přehradách a hrázích, v okolí trojské zoo a u domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení.