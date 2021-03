Česko požádalo tři země o pomoc s péčí o covidové pacienty | E15.cz

Česká republika aktivovala zahraniční pomoc a požádala o součinnost s umístěním minimálně desítek pacientů s onemocněním COVID-19 do Německa, Švýcarska a Polska. Důvodem je podle rezortu zdravotnictví, že řada nemocnic není schopna pacientům zajistit obvyklé standardy poskytované péče. Zatím ale nebylo požádáno o převoz konkrétního pacienta. Nicméně nemocnice Pardubického kraje vytipovaly prvního pacienta, který by mohl být převezen k další léčbě do zahraničí. Leží v Orlickoústecké nemocnici.