Aktualizováno: Česko zažívá nejteplejší den historie, padl rekord starý čtrnáct let
Dosavadní české teplotní maximum z roku 2012 padlo.
Stanice v Doksanech dnes odpoledne naměřila rekordních 40,8 stupně Celsia.
Podle meteorologů teploty stále stoupají a tato hodnota nemusí být konečná.
V Doksanech na Litoměřicku v sobotu meteorologové naměřili 40,8 stupně Celsia, což je podle dosavadních informací nový absolutní teplotní rekord pro ČR. Předchozí maximum z 20. srpna 2012 bylo o čtyři desetiny nižší a držely ho středočeské Dobřichovice. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), podle kterého je ale třeba ještě počkat na oficiální potvrzení nového rekordu po ověření správnosti měření. Nicméně ani zatím neoficiální rekord nemusí mít dlouhé trvání, v neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji.
I tak sobotní teploty vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji bylo mezi 34 a 39 stupni. Jedenadevadesát procent stanic, které zaznamenávají teplotu déle než 30 let, překonaly nebo dorovnaly rekord pro dnešní den. Na 20 stanicích bylo dokonce nejtepleji od začátku jejich měření, uvedli meteorologové.