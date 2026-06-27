Předplatné

Aktualizováno: Česko zažívá nejteplejší den historie, padl rekord starý čtrnáct let

Vysoké teploty v České republice

Vysoké teploty v České republice Zdroj: ČTK / Taneček David

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

  • Dosavadní české teplotní maximum z roku 2012 padlo.

  • Stanice v Doksanech dnes odpoledne naměřila rekordních 40,8 stupně Celsia.

  • Podle meteorologů teploty stále stoupají a tato hodnota nemusí být konečná.

V Doksanech na Litoměřicku v sobotu meteorologové naměřili 40,8 stupně Celsia, což je podle dosavadních informací nový absolutní teplotní rekord pro ČR. Předchozí maximum z 20. srpna 2012 bylo o čtyři desetiny nižší a držely ho středočeské Dobřichovice. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), podle kterého je ale třeba ještě počkat na oficiální potvrzení nového rekordu po ověření správnosti měření. Nicméně ani zatím neoficiální rekord nemusí mít dlouhé trvání, v neděli má být totiž podle předpovědi ještě tepleji.

I tak sobotní teploty vystoupaly rekordně vysoko, nejčastěji bylo mezi 34 a 39 stupni. Jedenadevadesát procent stanic, které zaznamenávají teplotu déle než 30 let, překonaly nebo dorovnaly rekord pro dnešní den. Na 20 stanicích bylo dokonce nejtepleji od začátku jejich měření, uvedli meteorologové.

Začít diskuzi

Komunální volby 2026 v Česku

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

Termín voleb

Doporučujeme

Články z jiných titulů