„Tato škodlivá aktivita, která trvala od roku 2022 a zasáhla instituci zařazenou na seznam české kritické infrastruktury, byla provedena kyberšpionážní skupinou APT31, veřejně spojovanou se zpravodajskou službou ministerstvo státní bezpečnosti (MSS),“ napsal resort. Lipavský uvedl, že na svém ministerstvu zavedl nový a podle něj bezpečnější komunikační systém.

Vyšetřování incidentu, které podle ministerstva určilo zodpovědnost za útok s vysokou mírou jistoty, provedly společně Bezpečnostní informační služba, Vojenské zpravodajství, Úřad pro zahraniční styky a informace a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Ředitel NÚKIB Lukáš Kintr uvedl, že je v české reakci na kybernetické hrozby klíčová mezinárodní spolupráce. „Závažná a škodlivá aktivita, které jsme v tomto případě čelili, zapadá do opakovaného vzorce chování čínského aktéra APT31, který v minulosti již útočil i na naše spojence,“ podotkl na webu úřadu. Relevantní informace Česko sdílelo v EU a NATO i s partnery v Indo-Pacifiku.

Vláda podle ministerstva zahraničí jednoznačně odsoudila tuto škodlivou kybernetickou kampaň proti své kritické infrastruktuře. „Toto jednání narušuje důvěryhodnost Čínské lidové republiky a protiřečí jejím veřejným prohlášením. Tyto aktivity jsou v rozporu s normami odpovědného chování států v kybernetickém prostoru, které podpořily všechny státy OSN,“ poznamenal úřad. Čínu vyzval k dodržování závazků a principů, zdržení se obdobných útoků a přijetí odpovídajících opatření.

Solidaritu v souvislosti s kybernetickým útokem proti Česku vyjadřují EU a její členské státy a alianční spojenci. „Severoatlantická aliance (NATO) s obavami sleduje rostoucí trend škodlivých kybernetických aktivit pocházejících z Číny,“ uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte. Také šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová podotkla, že EU stojí za Českem.

