Co vám (ne)uteklo: Hra o gigafactory začíná, zakladatelé Alzy se rozvádí, miliardáři nakupují... | E15.cz

Do finále míří vyjednávání o jedné z největších investic, které kdy do Česka přitekly a které mohou dát transformaci autoprůmyslu zcela nový rozměr. Nejmocnější muž koncernu Volkswagenn Herbert Diess přijede v blízké době jednat o stavbě továrny na baterie do elektromobilů, takzvané gigafactory. Investice za zhruba padesát miliard korun...

Aleš Zavoral patří podle Forbesu k nejbohatším Čechům, jeho jmění se odhaduje na 18 miliard korun. Podobně jako nedávno zesnulý Petr Kellner si ale Zavoral pečlivě střeží svoje soukromí. Lidijaa Zavoralová teď ve zmíněném rozhovoru pro Infoo prozradila, jak se s Alešem Zavoralem seznámila. V letech 2010 a 2011 pracovala pro společnost Intel, se kterou Alzaa spolupracovala. Zavoral ji oslovil přes Facebook a postupně se z konverzace vyvinul partnerský vztah...

Konsorcium společností PPF, EC Investments a Rockaway kupuje skupinu Fast. Její obchodní model integruje velkoobchodní činnost a vlastní retailový řetězec Planeo Elektro s produktovým portfoliem vlastních značek. Hodnota obchodu nebyla zveřejněna...

Investiční skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka patrně zcela ovládne chemičku Spolchemii čili Spolek pro chemickou a hutní výrobu. Na začátku června vydražila balík 1,2 milionu akcií, za něž zaplatila 205 milionů korun. Svůj podíl tak zvýšila ze 61 na 91 procent...

Milé překvapení. Tak lze shrnout pocit obyvatel menších jihochorvatských obcí z náhlého příjezdu turistů. Majitelé apartmánů v téměř nejjižnějším chorvatském městečku Molunat sice standardně nabízejí ubytování, ale snad na to během vleklé pandemické pauzy zapomněli. Turisté je prostě zaskočili. Naopak restauratéři ve velkých městech s návštěvníky počítají...

Redaktorka deníku E15 vyrazila elektromobilem do Chorvatska Autor: Anna Křížková

Připomeňte si také díly podcastu E15, které vyšly tento týden: