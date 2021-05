Do roku 2025 chce stát s občany komunikovat on-line. Na dálku půjde vyměnit i řidičák | E15.cz

Česko bude do roku 2025 řešit veškerou agendu mezi státem a občanem plně on-line. Zavádí to zákon o právu na digitální službu. Možností, jak komunikovat s úřady přes internet, v poslední době přibývá. V brzké době by lidé mohli požádat on-line například o výměnu řidičského průkazu.