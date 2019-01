Podplukovník a výsadkář Ivo Zelinka vidí v Česku mnoho pozitivních trendů. Češi si podle něj váží armády, hrdinů historických i současných a raketově rostou aktivní zálohy. Ti, co armádu ostře kritizují třeba na internetu, jsou vlastenci jiného státu a nemá s nimi vnitřně nic společného, říká Zelinka. Bez NATO by prý Afghánistán upadl do chaosu.