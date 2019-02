„Duch disciplíny a poslušnosti.“ Hamáček s novými stanovami narazil na kritiku | E15.cz

„Potřebujeme úplně nové stanovy, už to říkáme předchozí čtyři sjezdy,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 šéf sociální demokracie Jan Hamáček, který bude obhajovat funkci. Zatím nemá protikandidáta. „Současné stanovy jsou z dob, kdy jedinou možností, jak spolupracovat a navzájem se informovat, byly schůze. Dnes máme vnitrostranickou elektronickou komunikaci, sociální sítě,“ dodal.

Místopředseda senátního klubu ČSSD Jiří Dienstbier považuje nové stanovy za výsměch členské základně. „Nesou se v duchu disciplíny, poslušnosti,“ míní. Hamáček odmítá, že by případné odebírání licencí bylo na některé buňky účelově šité. „Je to záchranná brzda, když je někde problém a například vznikne nepřijatelná koalice, která nerespektuje naše hodnoty,“ uvedl s tím, že o zániku organizace by rozhodovalo předsednictvo socialistů, které má nyní třicet členů a jejich počet by se měl zdvojnásobit.

Strana přede dvěma roky řešila údajné nakupování hlasů voličů v Krupce. Sledovaná byla také kauza duchcovské ČSSD, která v roce 2014 uzavřela koalici s extremistickou Dělnickou stranou sociální spravedlnosti. Odpor vzbuzuje i zánik podmínky rovnoměrného zastoupení obou pohlaví na kandidátkách. „Kvóty mají stranu naučit přemýšlet o ženách jako o lídryních,“ řekl Radim Hejduk, který se na loňském sjezdu ucházel o funkci místopředsedy.

Hamáček připustil, že zrušení kvót naráží i u zájmových organizací. „Nové stanovy jsou ale podstatně lepší než ty současné. Stál bych o to, aby byly schváleny jako celek,“ dodal s tím, že zastoupení žen lze v budoucnu řešit volebními řády pro sestavování kandidátek. Skončit má dvousetčlenný Ústřední výkonný výbor ČSSD, a to i proto, že každé jeho zasedání stojí sto padesát tisíc korun. Nahradilo by ho předsednictvo. I nadále by v něm byly zastoupeny všechny kraje.