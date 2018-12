Důvěra v českou ekonomiku v prosinci klesla. V průmyslu vládne největší skepse od roku 2013 | E15.cz

Nejsilnější ekonomický růst za posledních deset let se zjevně dostatečně nepromítá do životních podmínek lidí. Ukazují to data, které dnes s odkazem na Eurostat zveřejnil deník Financial Times. Podle posledních statistik jeden z deseti pracujících v Evropské unii žil v loňském roce pod hranicí chudoby. Tohle číslo se přitom od roku 2016 nezměnilo a je tak nadále rekordní.