Počet nakažených v Česku začíná růst pomaleji | E15.cz

Na konci března by podle Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS) mohlo být v Česku asi 3000 případů nákazy COVID-19. Na konci dubna se očekává kumulativně asi 15 tisíc nakažených, včetně už vyléčených. Lůžková péče by tento počet měla zvládnout, řekl ředitel ÚZIS Ladislav Dušek, který rovněž hovoří o důvodech k mírnému optimismu. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula na tiskové konferenci doplnil, že hromadné akce budou opět povolené jako jedny z posledních, podobně jako otevření škol. Zásadní je podle Prymuly nastartování běhu průmyslu.

Denní přírůstky nakažených klesají a zřejmě budou stagnovat. Je to podle Duška důvod k mírnému optimismu. Podíl seniorů mezi nakaženými asi 17 procent, daří se je tedy zřejmě přijatými opatřeními chránit. Španělsko má asi 50 procent.

Rozvolňování opatření dále umožní podle náměstka Romana Prymuly takzvaná chytrá karanténa, kdy se budou rychle vyhledávat a izolovat konatky nakažených.

Nový způsob karantény chce ministerstvo spustit po Velikonocích. "Do tří dnů chceme vytipovat kontakty pozitivních, ty co nejrychleji otestovat a izolovat jejich kontakty. Místa, kde se vyskytovali, by se pak měla dezinfikovat," uvedl Prymula.

"Chceme nastartovat zejména běh průmyslu. Nepočítali jsme, že výrobu zastaví automobilový průmysl," doplnil náměstek.

"Neměli bychom ale propadat nadšení, že tady za 14 dní všechno zvládneme. Bude to ještě boj na dlouhé týdny," varuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Česko současně v úterý zaznamenalo druhého člověka s koronavirem, který zemřel. Muž narozený v roce 1975 byl hospitalizován v Havířově a měl pokročilou rakovinu. Virus jeho už tak špatný stav zhoršil.

Hospitalizovaných je obecně podle ÚZIS deset až 11 procent ze všech nakažených. Zhruba pětina z nich potřebuje intenzivní péči. Jeden nakažený v Česku v průměru 12. března nakazil 2,64 osoby. Po opatřeních číslo podle ÚZIS klesá, za týden by mohlo být 1,2.