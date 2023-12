„Základní myšlenka je vyřešit problém ve výběru DPH. Je to zásadní evropská daň. Zhruba jedna pětina peněz, které se vyberou na DPH, jdou do pokladny Evropské unie. Podvody s DPH jsou tak zločiny proti zájmům Evropské unie. Snaha je ten systém digitalizovat, aby se těm podvodům dalo předcházet lépe,“ říká pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Nová pravidla neznamenají, že by se v EU mělo zavádět něco jako celounijní EET. Na tom zatím mezi státy neexistuje shoda. Standardy ale mohou pomoci, aby některé státy nevyužívaly kontrolu účtenek jako nástroj šikany. Například u českého experimentu s EET panovaly obavy ze střetu zájmů Andreje Babiše (ANO), který má zásadní vliv v segmentu potravin a zemědělství. EET podle kritiků teoreticky mohlo ukázat citlivá data, jak si vede jeho konkurence.

Dále je u EET riziko, že se pravidla nastaví tak nepřátelsky, že mohou zatěžovat malé živnostníky. Podle Peksy se snaží Evropský parlament najít kompromis, který by tahle rizika eliminoval. „Pro nás jako piráty je klíčová ochrana soukromí, je pro nás důležité, jaká data ty účtenky obsahují. Když si třeba kupujete časopis, tak má být na účtence napsáno, že je to jen časopis a nikoho nezajímá, zda je vědecký či pornografický,“ vysvětluje.

Na boji s únikem DPH je v EU široká shoda. „V současné době jsou podvody na DPH jedny z nejvyšších daňových úniků v rozpočtech jednotlivých států. Proto podporuji legislativu, která EU propojí a začne bojovat proti podvodníkům. Říkám, čím dříve, tím lépe. Pevně věřím, že se to stihne do konce volebního období,“ řekl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

„Oblast daní je v EU v jednomyslnosti a parlament poskytuje jen „opinion“. Takže bude zásadní dohoda ministrů,“ upozorňuje europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

České republiky by se harmonizace na poli elektronické evidence tržeb zatím netýkala, protože vláda Petra Fialy (ODS) EET zrušila bez náhrady. Pokud by se k moci dostalo hnutí ANO, kterému průzkumy volebních preferencí zatím předpovídají vítězství, chce tuto kontrolu podnikatelů a firem vrátit. „Snižování daňových úniků na úroveň Rakouska či Německa je dlouhodobou prioritou hnutí ANO, které navíc podstatně zlepší stav našich veřejných financí bez zvyšování daní. Moderní forma evidence tržeb, za předpokladu refundace nákladů podnikatelům a shody s relevantní částí politického spektra na dlouhodobé udržitelnosti, je jednoznačnou prioritou hnutí ANO,“ řekla e15 Alena Schillerová.

Proti podvodům s DPH

Daně z přidané hodnoty jsou důležitým příjmem kromě rozpočtu EU i pro národní státy. Hodně peněz se může ztratit kvůli podvodníkům a také složitou administrativou, pokud jde o obchody přes hranice členských států. Standardy a elektronické evidence tržeb by podle některých politiků a úředníků tenhle neduh měly trochu narovnat.

Chystaný balíček pracuje ale i s více návrhy. Jak upozornil server Euroactiv, měl by vzniknout také evropský centrální systém, kde by se informace z elektronických faktur v reálném čase shromažďovaly.

Pokud by balíček prošel v současné podobě, nastaví také pravidla pro služby typu Uber či Airbnb. Tyto platformy by pak byly zodpovědné za výběr a odvádění DPH napříč zeměmi, v nichž působí.

Měla by se také snížit administrativní zátěž pro podnikatele. Nově by se stačilo registrovat k platbě DPH pouze jednou a platilo by to pro celou unii. Pokud nedojde ke zdržení, balíček se stihne schválit ještě před evropskými volbami, které proběhnou v červnu roku 2024.