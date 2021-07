EK schválila plán obnovy. Česko dostane 180 miliard | E15.cz

Podle premiéra Andreje Babiše, který v pondělí vystoupil na tiskové konferenci spolu s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou se evropské peníze rozdělují v České republice transparentně. "Od momentu, kdy jsem vstoupil do vlády a teď jsem premiér, tak nemám pocit, že bychom měli nějaký systémový problém," řekl Babiš. "Je tam požadavek na zajišťování a sběr informací o osobách, které stojí za subjekty, které dostávají finance. Tyto milníky musí být splněny předtím, než bude v polovině roku 2022 vyplacena první velká částka," doplnila šéfka komise. Plán obnovy byl podle Babiše sestaven tak, aby z něj měli prospěch všichni. Přinese i lepší komunikaci s úřady či elektronizaci zdravotnictví.

"Evropská komise bude kontrolovat, že jsou finanční prostředky vynakládány moudře. Máme také nástroje na ochranu rozpočtu, protože především jde o prostředky daňových poplatníků v Evropské unii," dodala von der Leyenová.

Fond, na který si EU vzala na finančních trzích bezprecedentní společnou půjčku, má členským zemím pomoci oživit hospodářství zasažené koronavirovou pandemií či je lépe připravit na její případné opakování. Česko podle Bruselu splnilo zásadní požadavky, podle nichž musí země nejméně 37 procent svého podílu na fondu vyčlenit na projekty určené k ochraně klimatu, pětinu pak na digitalizaci ekonomiky. Česká vláda podle hodnocení komise s prvním kritériem spojila 42 procent prostředků z fondu, s druhým 22 procent.

Green light to Czechia’s recovery plan.



It will make Czechia’s economy greener, more digital, while strengthening the national healthcare system to prepare it for future challenges.



It is the recovery Europe and Czechia need, now and for the future.