Havlova knihovna přišla o jeho jméno. Dagmar Havlová už vybrala, kdo ho získá
- Dagmar Havlová svěřila právo používat jméno Václava Havla novému subjektu, jeho identitu zatím nezveřejnila.
- Dosavadní Knihovna Václava Havla se po odebrání souhlasu přejmenovala na 1. prezidentskou knihovnu.
- Havlová chce nový projekt představit 21. září při křtu Lavičky Václava Havla na Mariánském náměstí.
Jméno bývalého prezidenta Václava Havla v názvu bude moci užívat jiný subjekt než dosud po něm pojmenovaná knihovna. Který subjekt to bude, chce vdova po exprezidentovi a bývalá první dáma Dagmar Havlová oznámit 21. září. Reagovala tak na fakt, že Knihovna Václava Havla, u jejíhož zrodu stála, má nově jméno 1. prezidentská knihovna, nadační fond.
„S tím projektem nemám nic společného a doufám, že se definitivně vyvarují užívání jména mého muže. Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému objektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně 21. září představit při křtu Lavičky Václava Havla na Mariánském náměstí,“ uvedla Havlová.
Ochranné známky zahrnují i Ferdinanda Vaňka
Havlová prostřednictvím Nadace Vize 97 vlastní ochranné známky související s Havlovým jménem. Jak před časem upozornil server Seznam Zprávy, ochranné známky se týkají i jmen Ferdinand Vaněk nebo Knihovna Ferdinanda Vaňka, postavy několika Havlových her, mezi nimi také Audience.
Správní rada knihovny schválila ve čtvrtek nové jméno 1. prezidentská knihovna, aby podle svého předsedy Davida Duška vyšla vstříc přání Havlové. Vedení knihovny se po personálních změnách a odchodu donorů snažilo o dohodu s Havlovou na dalším pokračování. Havlová však v červnu odstoupila od dohody o spolupráci a odvolala souhlas k užívání exprezidentova jména.
Knihovna po svém přejmenování svolala na pondělí 14. září od 15:00 do svého dosavadního sídla tiskovou konferenci, na níž bude informovat o svých plánech.
Knihovnu založila Havlová spolu s Karlem Schwarzenbergem a sociologem Miloslavem Petruskem v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu.
Video: Jsem rozjížděč, ne manažer, říká ke krizi Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček v pořadu Flow