Novým předsedou TOP 09 se stal Matěj Ondřej Havel. Ve volbě neměl protikandidáta
Novým předsedou TOP 09 se na sobotním sněmu strany v Praze stal její poslanec a dosavadní místopředseda Matěj Ondřej Havel. Získal 120 ze 171 hlasů delegátů, tedy mírně přes 70 procent. Protikandidáta neměl, bývalý šéf strany Jiří Pospíšil se nominace z regionů vzdal. Po šesti letech tak v čele strany nahradí Markétu Pekarovou Adamovou, která se ze zdravotních důvodů již rozhodla nekandidovat.
Osmatřicetiletý Havel delegátům slíbil, že stranu připraví pro opětovný vstup do vlády a TOP 09 bude mít scénář na dobu po vládě ANO Andreje Babiše. Po zvolení poděkoval delegátům za důvěru. „Ten další příběh, který budeme psát ve službě našemu národu, budeme psát společně. Nebude to o mně, bude to o nás,„ uvedl. Přeje si, aby delegáti byli odvážní při výběru zbývajících členů nejužšího vedení. „Těším se na společnou plavbu na lodi TOP 09 ve službě pro svobodnou a bezpečnou ČR,“ řekl.
Ve vedení TOP 09 je Havel od posledního sněmu před dvěma lety, dosud plnil roli řadového místopředsedy. Poslancem byl už v minulém volebním období, v nově vzniklé Sněmovně by měl pokračovat v roli předsedy školského výboru. Členem TOP 09 je od roku 2017, nyní je mimo jiné předsedou krajské organizace strany v Královéhradeckém kraji.
„Naše úloha v Parlamentu je nezastupitelná,„ uvedl Havel. Strana podle něj musí zůstat hodnotovým majákem v bouřích, jako tomu bylo v minulosti. „Takzvaný ruský mír znamená podřízení se síle,“ uvedl na adresu nové vládní koalice. Odmítl rezignaci na to, co se děje nedaleko od českých hranic. Vznikající spolupráci ANO, SPD a Motoristů označil za koalici prospěchářství. Uvedl, že do TOP 09 se v posledních týdnech hlásí noví členové, což považuje za signál, že veřejnost na situaci nerezignuje.
TOP 09 má být podle Havla alternativou, mít pravdivý program a znát řešení. „Bude stát na straně racionality a odpovědnosti,„ uvedl s tím, že chce TOP 09 vést s pomocí odborných i kritických hlasů. Důležitost vidí i ve spolupráci s dalšími opozičními stranami.
Ke zvolení novým předsedou Havlovi pogratulovali i lídří obou zbývajících stran koalice Spolu. „Blahopřeji Matěji Ondřeji Havlovi ke zvolení předsedou TOP 09 a přeji mu v čele strany mnoho úspěchů. Proti populismu a extremismu musíme bojovat společně. Těším se na budoucí spolupráci,“ uvedl na síti X premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Předseda KDU-ČSL Marek Výborný napsal, že Havla zná už řadu let jako pracovitého, férového a hodnotově pevného člověka.
Havel je poslancem od roku 2021, v loňském roce se stal také zastupitelem Královehradeckého kraje. Jako vystudovaný učitel a historik a ředitel gymnázia se ve Sněmovně zaměřil na školství. Letos v dubnu se o něm spekulovalo jako o možném novém ministru pro vědu, výzkum a inovace po stranické kolegyni Heleně Langšádlové, která rezignovala.
Prvním místopředsedou TOP 09 delegáti zvolili Jiřího Pospíšila, který se předtím vzdal nominace na předsedu. Od delegátů získal 110 hlasů. Ve volbě porazil dosavadního statutárního zástupce předsedy Vlastimila Válka, pro kterého hlasovalo 63 delegátů.