IKEM má novou šéfku. Nemocnici od června povede bývalá ředitelka Kaprainu Romana Benešová
- Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) povede od června Romana Benešová, která dříve řídila investiční skupiny Kaprain či Redstone.
Dosavadní ředitelka Helena Rögnerová, které se po krizovém období podařilo nemocnici ekonomicky i personálně stabilizovat, se vrací na ministerstvo zdravotnictví.
Nová šéfka unijní transplantační špičky se chce v další fázi rozvoje IKEM zaměřit na strategické investice, modernizaci zázemí a podporu zaměstnanců.
Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) od června povede Romana Benešová, která působila v poradenské společnosti KPMG nebo skupině Kaprain. Dosavadní ředitelka IKEM Helena Rögnerová se vrátí na ministerstvo zdravotnictví (MZd). Bude působit jako poradkyně ministra zdravotnictví pro oblast veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic, uvedlo dnes MZd v tiskové zprávě.
Rögnerová do čela IKEM přišla v září 2023 po odchodu Michala Stiborka, který rezignoval po podezřeních kolem svého úvěrového byznysu. Do čela nemocnice přicházela podle vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) s cílem stabilizovat situaci a zklidnit fungování instituce, což se jí podařilo naplnit.
„IKEM nyní vstupuje do další fáze, která bude spojena především s rozvojem nemocnice a připravovanými investičními projekty,“ uvedl. Rögnerová se vrací na MZd do oblasti veřejného zdravotního pojištění a řízení nemocnic, kde je její odborný pohled a praxe podle Vojtěcha mimořádně potřebná.
„IKEM předávám personálně i ekonomicky stabilní, s nejlepším hospodářským výsledkem v historii nemocnice a s rekordními počty výkonů v kardiologii i transplantologii,“ sdělila Rögnerová.
Největší transplantační centrum
IKEM je největší transplantační centrum v Česku, loni jeho lékaři pacientům vyměnili téměř 600 orgánů. Spolu s Vídní a Berlínem patří mezi největší v Evropě. Pečuje také o nemocné s onemocněními srdce, ledvin či diabetem. V roce 2024, před loňským otevřením nového pavilonu, tamní lékaři provedli téměř 9000 operačních výkonů. V IKEM je 368 lůžek, 131 z nich formou intenzivní péče. V nemocnici pracuje přes 2300 osob, z nich 850 sester a více než 400 lékařů.
Benešová, kterou deník Forbes v roce 2023 zařadil ve svém žebříčku jako 22. nejvlivnější ženu Česka, v tiskové zprávě uvedla, že se chce více soustředit na podporu strategických projektů, modernizaci zázemí a podmínky pro zaměstnance i pacienty. „Ve své dosavadní profesní kariéře jsem vedla velké společnosti a skupiny, komplexní investiční projekty i týmy lidí a tyto zkušenosti chci nyní využít pro další rozvoj IKEM,“ doplnila.
V poradensko-auditorské společnosti KPMG působila Benešová přes 20 let, v roce 2017 se stala šéfkou investiční skupiny Kaprain miliardáře Karla Pražáka. V roce 2024 pak podle webu Svět průmyslu nastoupila do vedení developerské skupiny Redstone zakladatele Richarda Morávka.