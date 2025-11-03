Předplatné

Jana Maláčová končí v politice. Po listopadovém sjezdu předá vedení SOCDEM nástupci

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová (na snímku z 29. září 2025) po sjezdu strany, který se koná 22. listopadu, odejde z politiky. Bývalá ministryně práce to uvedla na instagramu.

ČTK
Předsedkyně Sociální demokracie a bývalá ministryně práce Jana Maláčová oznámila, že po sjezdu strany 22. listopadu opustí politiku. Na svém instagramu uvedla, že se chce věnovat rodině a odchází „ne se zklamáním, ale s vděčností“. Sociální demokracie, která ve volbách ve spojení s hnutím Stačilo! nezískala mandáty, tak bude hledat nové vedení i směřování.

Maláčová na instagramu uvedla, že děkuje za zprávy a slova podpory. „Mám se hezky. Odpočívám, soustředím se na sebe a věnuju se rodině. Připravuji sjezd Sociální demokracie, kde stranu předám svému nástupci. Z politiky odcházím. Ne se zklamáním, ale s vděčností," napsala. Maláčová v květnu oznámila, že je onkologicky nemocná.

SOCDEM vede Maláčová od loňského října, kdy ji zvolili v prvním kole delegáti 66 procenty hlasů. Za svůj cíl tehdy označila vybudování široké levicové koalice. Vyjednávání se Stačilo! původně SOCDEM ukončila, vyčítala mu, že nechce zdůrazňovat levicová témata, ale je postaveno ryze na antisystémovém programu.

Někdejší vládní ČSSD bude po neúspěchu Stačilo! chybět ve Sněmovně druhé volební období v řadě. Svou budoucnost bude řešit na on-line sjezdu 22. listopadu. Lídři SOCDEM čelí kvůli krachu jejich plánu na návrat do Sněmovny pod hlavičkou Stačilo! kritice. Rozepře vyvolala už sama spolupráce s KSČM. Stranu kvůli tomu opustili například pardubický hejtman Martin Netolický, senátor Petr Vícha, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo předchůdce Maláčové na pozici předsedy SOCDEM Michal Šmarda.

