Je třeba prověřit, kteří úředníci pracovali pro Agrofert a prověřit dotace, říká Ondráčka | E15.cz

INFO.CZ | S exředitelem české pobočky Transparency International Davidem Ondráčkou hovořil redaktu portálu INFO.cz Vratislav Dostál o nástrahách, kterým čelí vláda Petra Fialy v souvislosti se slibovanou „deagrofertizací“ státu. A obecně také o tom, jak by měl nový vládní kabinet postupovat v obsazování svých lidí do různých státních institucí. Ondráčka na jednu stranu rozumí tomu, pokud je do dozorčí rady Lesů ČR nominován Petr Bendl, zároveň ale volá po novele služebního zákona. „Úplně nevím, zda je správná cesta udělat ze všech náměstků ty politické. To samo o sobě žádná reforma není,“ říká.