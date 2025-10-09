Předplatné

Aktualizováno: Jednání o vládě jde relativně dobře, ale není hotovo, řekl Babiš po setkání s Pavlem

Babiš u Pavla na Hradě

Babiš u Pavla na Hradě Zdroj: Blesk:Jiri Kotatko/CNC

Babiš u Pavla na Hradě
Babiš u Pavla na Hradě
Babiš u Pavla na Hradě
Babiš u Pavla na Hradě
5 Fotogalerie
ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Po dnešním zhruba 75minutovém jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o vládě jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.

„Jednání budou pokračovat. Snažíme se relativně spěchat, abychom měli základní věci odsouhlasené. Budeme potom pracovat na dalších věcech, na programové shodě a spolupráci i ve Sněmovně,“ řekl Babiš. Prezidenta dnes informoval o průběhu vyjednávání, další schůzku domluvenou nemají.

Pokud by Pavel Babiše pověřil jednáním o sestavení vlády a kabinet by poté skutečně vznikl, chtěl by se šéf ANO zúčastnit prosincového zasedání Evropské rady.

Babiš také zopakoval, že ve středu jednala místopředsedkyně ANO Alena Schillerová s předsedy poslaneckých klubů SPD a Motoristů. „Předběžně taky víceméně je tam nějaká dohoda ohledně obsazení výborů,“ poznamenal.

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany a systém Kandidáti a kandidátky Kalkulačka Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů