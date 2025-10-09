Aktualizováno: Jednání o vládě jde relativně dobře, ale není hotovo, řekl Babiš po setkání s Pavlem
Vyjednávání o možné koalici jde relativně dobře, ještě ale není hotovo. Po dnešním zhruba 75minutovém jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě to řekl předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který o vládě jedná s hnutím SPD a s Motoristy. Zopakoval, že v pátek by mělo být jasno o rozdělení resortů.
„Jednání budou pokračovat. Snažíme se relativně spěchat, abychom měli základní věci odsouhlasené. Budeme potom pracovat na dalších věcech, na programové shodě a spolupráci i ve Sněmovně,“ řekl Babiš. Prezidenta dnes informoval o průběhu vyjednávání, další schůzku domluvenou nemají.
Pokud by Pavel Babiše pověřil jednáním o sestavení vlády a kabinet by poté skutečně vznikl, chtěl by se šéf ANO zúčastnit prosincového zasedání Evropské rady.
Babiš také zopakoval, že ve středu jednala místopředsedkyně ANO Alena Schillerová s předsedy poslaneckých klubů SPD a Motoristů. „Předběžně taky víceméně je tam nějaká dohoda ohledně obsazení výborů,“ poznamenal.